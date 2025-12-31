La NASA è sempre più vicina al lancio della missione Artemis II intorno alla Luna

Nonostante il periodo "turbolento" degli scorsi mesi, la NASA si sta preparando al lancio della missione Artemis II intorno alla Luna. Si tratta della prima missione nello Spazio profondo dalla fine del programma Apollo negli anni '70 e, pur non essendoci un allunaggio, sarà fondamentale per gettare le basi per le future missioni, compresa Artemis III (che riporterà l'essere umano sulla superficie lunare nel 2028).

Il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, avrà un compito importante: cercare di far tornare l'agenzia ancora più competitiva nei confronti della Cina, pur rispettando le decisioni del presidente Trump (e i possibili tagli al budget). Il razzo spaziale NASA SLS e la capsula Orion Integrity con il modulo di servizio europeo (ESM) sono stati completamente assemblati e ora inizierà l'ultima campagna di test prima del lancio.

La NASA si prepara al lancio della missione Artemis II

Se tutto andrà come previsto il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) decollerà dal Kennedy Space Center il 6 febbraio 2026 con la finestra di lancio che si aprirà alle 2:09 (ora italiana). Poco prima di Natale l'equipaggio di quattro astronauti, tre della NASA e uno della CSA, hanno eseguito un test delle procedure pre-lancio simulando tutte le operazioni necessarie prima della partenza. Sono state quindi indossate le tute IVA, c'è stato il trasporto a bordo del van dedicato (lo stesso impiegato dall'equipaggio di Starliner CFT-1, che ha sostituito i tre veicoli elettrici Canoo, considerando che la società che li produceva è fallita).

Il test dimostrativo del 20 dicembre ha previsto una simulazione del conto alla rovescia con gli astronauti che sono stati supportati dalle squadre di controllo di lancio e volo e che, come scritto sopra, hanno utilizzato le loro tute, per poi salire a bordo della navicella spaziale Orion posizionata in cima al vettore ancora inserito all'interno del VAB (Vehicle Assembly Building).

Il comandante Reid Wiseman (NASA), il pilota Victor Glover (NASA), la pilota Christina Koch (NASA) e lo specialista di missione Jeremy Hansen (Canadian Space Agency) hanno simulato tutte le operazioni fino a poco prima dell'effettivo decollo, pur senza il caricamento del propellente e senza altre attività correlate al razzo spaziale statunitense.

Jared Isaacman (amministratore dell'agenzia) ha dichiarato "questo test segna il superamento di una pietra miliare chiave nel viaggio dell'America verso la rampa di lancio. Ne abbiamo molti altri da fare, ma sono incoraggiato dalla competenza e dalla precisione dimostrate dai nostri team mentre perseguiamo l'ambiziosa eredità di esplorazione lunare della NASA".

A differenza della missione vera e propria, dove è previsto un viaggio di 20 minuti verso il Launch Complex 39B del KSC, questa le operazioni si sono svolte più velocemente visto che il razzo spaziale si trova ancora all'interno del VAB (High Bay 3). I quattro membri dell'equipaggio sono entrati nella capsula, sono state verificate possibili perdite dalle tute spaziali e infine i sistemi di comunicazione. Questo test ha previsto quindi tutte le operazioni che partono da 5,5 ore prima del lancio fino a circa 30" dal decollo vero e proprio.

Secondo quanto riportato dalla NASA "tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e la dimostrazione del conto alla rovescia ha fornito una preziosa opportunità per condurre operazioni in una configurazione di un giorno di lancio per ridurre al minimo la necessità di apprendere nuove informazioni durante il giorno del lancio". Una volta completato il test i tecnici hanno iniziato a rimuovere parte delle strutture di supporto e accesso al razzo spaziale "liberando" NASA SLS in vista di una prima uscita verso il pad di lancio.

Come scritto sopra, la missione Artemis II non prevede l'allunaggio né di orbitare intorno alla Luna. La NASA ha scelto di utilizzare una traiettoria di ritorno libero (chiamata hybrid free-return) che permetterà di far rientrare la navicella spaziale anche se dovesse esserci un'avaria dei propulsori. La durata complessiva sarà di circa 10 giorni. La capsula Orion sorvolerà la faccia nascosta della Luna fino a circa 10 mila km dalla superficie con una distanza dalla Terra che potrebbe toccare i 460 mila km.

L'equipaggio inizialmente resterà su un'orbita terrestre altamente ellittica per provare sia i sistemi di comunicazione che di supporto vitale. Successivamente gli astronauti dovranno eseguire una manovra di avvicinamento e rendezvous con lo stadio superiore ICPS per dimostrare quanto avverrà invece con il lander lunare. La missione terminerà con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.