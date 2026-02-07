Artemis II: il prossimo Wet Dress Rehearsal di NASA SLS potrebbe essere il 13 febbraio, lancio nelle notte del 3 marzo?

Secondo alcune indiscrezioni il prossimo Wet Dress Rehearsal (WDR) di NASA SLS e della capsula Orion per la missione Artemis II sarebbe fissato per venerdì 13 febbraio. Il lancio invece potrebbe essere programmato per il 3 marzo.

Come sappiamo il lancio della missione Artemis II è stato posticipato a data da definire a causa di alcuni problemi emersi durante il Wet Dress Rehearsal (WDR) del razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e della capsula Orion Integrity. Per questo motivo l'equipaggio formato dagli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch (della NASA) e Jeremy Hansen (della CSA) non è più sottoposto a quarantena.

Poco dopo la conclusione del WDR si è tenuta una conferenza stampa nella quale sono stati chiariti alcuni aspetti per il proseguo della missione Artemis II. Sappiamo che alcune delle procedure imparate dopo Artemis I sono state utili durante le prove per questa missione e che la perdita di idrogeno liquido è nella sezione TSMU (tail service mast umbilical).

Artemis II: una nuova data per il test prima del lancio

Grazie a un meteo clemente (con temperature rigide ma senza altri particolari problemi), il razzo spaziale NASA SLS e la capsula Orion sono rimasti al pad LC-39B permettendo le riparazioni in loco senza la necessità di rientrare al VAB. I team hanno iniziato subito a lavorare per risolvere i problemi e ora sembra che il prossimo Wet Dress Rehearsal (WDR) per Artemis II possa essere fissato per il venerdì 13 febbraio, anche se attualmente manca una comunicazione ufficiale da parte della NASA e le tempistiche sono probabilmente soggette al lancio della missione Crew-12 dall'SLC-40.

Sempre tra le indiscrezioni emerse nelle scorse ore sembra che l'agenzia spaziale statunitense stia valutando una nuova finestra di lancio non prevista inizialmente. Secondo il piano reso pubblico in precedenza la prima opportunità di lancio sarebbe stata il 7 marzo alle 2:29 (ora italiana), ora invece si vocifera di una possibile finestra di lancio che si aprirebbe alle 23:30 del 3 marzo e si chiuderebbe all'1:30 del 4 marzo.



Una delle parti interessanti di questa scelta è che, a differenza di altre finestre di lancio, si potrebbe avere un decollo verso il tramonto e non di notte permettendo una migliore visibilità da parte degli spettatori e delle persone della Space Coast (Florida). La fonte delle informazioni ha ora modificato il testo dove indicava la data e l'orario e non riporta più quanto scritto in precedenza. Non è chiaro se si trattasse quindi di un errore o di informazioni che non avrebbero dovuto essere rivelate.