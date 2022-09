Super portatile gaming Lenovo (RTX 3060, 512 GB SSD, RAM 8 GB) a un prezzo senza rivali, 899

Quando Acer Predator Triton 300 SE va in sconto a 999€ va letteralmente a ruba. Lo stesso, curiosamente, non accade con questo Lenovo IdeaPad Gaming 3. Il che è decisamente singolare, visto che i due computer hanno delle configurazioni molto simili. Ora che è a 899€ Lenovo IdeaPad Gaming 3 è da non perdere, esattamente come il Predator ora menzionato, o forse ancora di più.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 ha un processore leggermente meno potente rispetto ad Acer Predator Triton 300 SE, meno RAM e un display con refresh rate di 120 Hz invece che di 144 Hz. Per il resto le specifiche sono uguali, o superiori, come il display con diagonale maggiore, 15,6 pollici contro 14 pollici. E, cosa più importante di tutte, costa 100 euro in meno!

In fin dei conti, Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il portatile con GeForce RTX 3060 più economico sul mercato , perlomeno quando è in offerta a 899€, come in questo periodo.