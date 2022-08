Predator Triton 300 SE torna a 999: perché questo computer portatile a questo prezzo è un affare

Offerta molto interessante ora in corso su Amazon. La descrizione è curiosamente molto stringata, ma il prodotto è "Venduto e spedito da Amazon". Si tratta quindi di un acquisto assolutamente sicuro, con la possibilità di effettuare il reso se qualcosa non risultasse conforme alle proprie aspettative. La tastiera è probabilmente in francese, ma è possibile risolvere facilmente con degli adesivi.

Per il resto si tratta di un'occasione più unica che rara per portarsi a casa un computer portatile con configurazione decisamente avanzata e GeForce RTX 3060. Normalmente, infatti, costa 1.499 euro, ora 999 euro, 500 euro di sconto .

Acer Predator Triton 300 SE offre il processore Intel Core i7-11370H, capace di fornire la potenza necessaria per qualsiasi videogioco e applicazione professionale, coadiuvato da 16 GB di RAM DDR4 e dall'SSD da 512 GB su slot PCIe NVMe. Ottimo anche il display, con tecnologia IPS a risoluzione FHD e con frequenza di aggiornamento da ben 144 Hz, ideale per il gaming, con diagonale da 14 pollici.

Predator Triton 300 SE, inoltre, è un PC portatile leggero e sottile. L'autonomia di 8 ore e il display con cornici sottili consentiranno di svolgere qualsiasi tipo di lavoro, di studiare e di giocare. Windows 11 è preinstallato. Con queste carattersitiche, a questo prezzo non c'è di meglio su Amazon.