Super portatile ASUS ROG Strix SCAR 17: il meglio per i giocatori con GeForce RTX 4090, e oggi scende di prezzo di quasi mille euro!

I computer portatili della linea ASUS ROG Strix SCAR sono pensati per offrire il massimo delle prestazioni e il miglior supporto possibile per i giocatori più esigenti. Sono dotati di processori Intel Core o AMD Ryzen di ultima generazione (spesso i modelli più potenti come l'Intel Core i9 o l'AMD Ryzen 9), ma anche delle schede video GeForce più moderne e prestazionali, così come di aspetti nella configurazione ai vertici per il display, le porte di connessione e le possibilità di connettività wireless. Il design è caratteristico dei prodotti da gaming, con linee aggressive e RGB personalizzabile, sia sulla tastiera che sulla scocca, mentre anche il sistema di raffreddamento è avanzato e la tastiera meccanica o ottica. Questi elementi combinati rendono i ROG Strix SCAR dispositivi di punta per i gamer più esigenti e per chi cerca un portatile potente anche per applicazioni professionali.

Oggi è in offerta questo vero e proprio mostro che mette insieme un processore AMD Dragon Range, il Ryzen 9 7945HX, con la GPU più potente in ambito mobile, la GeForce RTX 4090 Laptop di NVIDIA. Pensate che normalmente ha un prezzo di 3.899€ , per cui per la giornata di oggi lo sconto è di ben 900 euro!

Il Ryzen 9 7945HX adottato da questo portatile è una CPU con 16 core Zen 4 e 32 thread, 64 MB di cache L3 e una frequenza max boost di 5,4 GHz. Ma come dicevamo si tratta di un computer portatile completo da ogni punto di vista, con ben 32 GB di RAM e SSD da 2 TB. Il display, inoltre, è un 17 pollici WQHD e refresh rate da 240Hz dotato di supporto NVIDIA G-Sync.

Questo Notebook dispone della tecnologia Intelligent Cooling di ROG che permette ai componenti critici come la CPU e la GPU di mantenere frequenze di boost più elevate per periodi di tempo più lunghi, mantenendo il framerate fluido e costante anche durante sessioni di gaming prolungate.

Il portatile è dotato di un jack audio combo da 3,5 mm, una HDMI 2.1 FRL, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C (supporto DisplayPort / power delivery / G-SYNC), una USB 3.2 Gen 2 Type-C (supporto DisplayPort / G-SYNC) e una Ethernet da 2,5 Gbit. Oltre alla connettività di rete via cavo, il notebook di ASUS non si fa mancare la connettività Wi-Fi 6E (802.11ax) con Bluetooth 5.3.