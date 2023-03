Super! Offerta non segnalata sul portatile gaming Gigabyte con 32 GB di RAM, SSD da 1,5 TB, RTX 3060. Ora a 1.199,99, solo 9 pezzi disponibili

In collaborazione con Amazon

Attenzione a questa offerta super su un computer portatile potentissimo, ottimo per il gaming ma anche per molti altri usi, come l'editing video. Tra l'altro, non segnalato da nessuna parte da Amazon

03 Marzo 2023

Amazon

Gigabyte

Intel

NVIDIA

GeForce

pubblicata il, allenel canale Portatili