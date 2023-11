Questo portatile da gioco con Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, Intel Arc A730M (simile alla RTX 3060) costa solo 899 su Amazon

Erazer Major X10 su Amazon normalmente costa più di 1.500 euro . Il suo prezzo è quindi sceso considerevolmente, all'interno della politica che sta facendo questo marchio emergente per farsi conoscere dal pubblico dei giocatori. Può essere un'occasione unica, considerando le ottime specifiche di questo portatile con il potente processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e Intel Arc A730M.

Questa GPU offre prestazioni interessanti in rapporto al prezzo, non troppo lontane da quelle di una GeForce RTX 3060 Laptop. Ottimo anche il processore equipaggiato da questo portatile, che opera a velocità di clock che vanno da 2,30 a 4,70 GHz, con 14 core (6 P-core, 8 E-core)/20 thread e 24 MB di Intel Smart Cache. Inoltre, il display a risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, cornice ultra stretta e tecnologia IPS è altrettanto interessante.

Abbiamo recentemente provato un portatile Erazer (qui la recensione) e l'abbiamo trovato ottimo per materiali, robustezza ed estetica in generale, per cui ci sentiamo di consigliare anche il modello Major X10.