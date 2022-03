Portatile Gaming HP con AMD Ryzen 5 5600H, GeForce GTX 1650, 16 GB RAM, SSD 512 GB, display 16'' a meno di 900 euro

Un prezzo davvero notevole per un portatile con una configurazione del genere. Ben 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, insieme a un ottimo display da 16,1 pollici a risoluzione FHD con tecnologia IPS, micro-edge, antiriflesso, 250 nit e 45% NTSC. Il computer arriva con Windows 11 Home preinstallato.

Alla base di questo computer troviamo un processore molto performante, AMD Ryzen 5 5600H (con frequenza di clock fino a 4,2 GHz, 16 MB L3 cache, 6 core, 12 thread). La scheda video è NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB, che garantisce prestazioni sufficienti per quasi tutti i giochi alla risoluzione FHD.

Inoltre, la tecnologia di raffreddamento scelta da HP garantisce sempre prestazioni ottimali. Con con OMEN Gaming Hub, poi, l'utente può personalizzare l'esperienza di gioco, dalle prestazioni all'illuminazione, e molto altro ancora.

La tastiera ha layout in italiano e la RAM è sostituibile ed espandibile. Tutte caratteristiche che lo rendono un ottimo notebook, non necessariamente per il gioco. La configurazione è, infatti, sufficientemente corazzata anche per gli usi più intensivi, come quelli tipici dei graphics designer e per qualsiasi tipo di applicazione di produttività e smart working.