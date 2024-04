Ondata di sconti sui computer portatili su Amazon: si parte dai low cost a 200 euro circa fino a un bellissimo HP Victus con RTX 4070 a 1.399

Gaming

Fresco di sconto, ecco un super PC sotto tutti i punti di vista, gaming compreso . Quando era sceso a 1.499€ abbiamo gridato al miracolo, ma oggi costa 100 euro in meno rispetto al suo precedente minimo storico . Un prezzo veramente basso, considerando i contenuti: lo schermo è un 15,6" Full HD 144Hz IPS, mentre il processore è un vero e proprio mostro, Intel Core i7-13700H, forte di ben 12 core e 20 thread a 5GHz. Recente e potentissimo. Ci sono poi 16GB di RAM e 1TB di SSD che è almeno un Gen. 4, quindi velocissimo. Gli appassionati di gaming, a cui il PC si rivolge, apprezzeranno anche la scheda NVIDIA GeForce RTX 4070 che, abbinata ad uno schermo Full HD e non oltre, permette di giocare in modo fluido con un dettaglio impensabile con schede di rango inferiore. Un super prezzo, considerando che è un PC tuttofare che non teme nulla , a partire dal rendering anche spinto.

Anche l'apprezzato ASUS ROG Zephyrus G16 è ora in offerta, visto che costava 1.799€ fino a poche settimane fa e 1.999€ fino allo scorso febbraio. Questo modello è apprezzatissimo per forme e supporto, e ha rappresentato un nuovo punto di partenza per tutto il settore. Rispetto al modello precedente, conferma la RTX 4070, mentre il processore è di precedente generazione. Come RAM e SSD siamo sugli stessi livelli, mentre lo schermo è superiore, con frequenza di aggiornamento di 240 Hz rispetto ai 144 Hz dell'altro modello. Altra differenza sui display riguarda l'aspect ratio, che è di 16:10 nel caso dello Zephyrus e di 16:9 per il Victus. Veloce, elegante e ultrasottile, ROG Zephyrus M16 GU603 offre un'esperienza sensazionale, dalla creazione professionale di contenuti al gioco competitivo.

Se volete spendere meno, valutate questo ASUS TUF Gaming A15, appartenente a un brand particolarmente apprezzato dai giocatori, perché offre quasi le stesse prerogative degli altri portatili ASUS, ma a prezzi molto più bassi. Naturalmente si scende come GPU, perché abbiamo la NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, mentre il processore è di tipo AMD Ryzen 5 7535HS/H con 6 core e 12 thread. L'SSD è da 512 GB e il display con diagonale da 15,6 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Se volete rimanere nel mondo TUF ma avete bisogno di una GPU più performante, è ora disponibile anche il modello con la 4060 8 GB, anch'esso con una bella offerta.

Anche se non ha il sistema operativo - a cui si può facilmente rimediare comprando una licenza a pochi euro - questo HP Victus 16-d0003sl con la Nvidia GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 rivaleggia con i primi portatili che vi abbiamo elencato qui. Con il processore Intel Core i7-11800H con 8 core e 16 thread, con velocità di clock di picco di 4,60 GHz, il portatile ha anche 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il display ha una diagonale da 16 pollici, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, supporto Wi-Fi 6 e BLE 5.2.

Infine, se volete strafare, non c'è niente di meglio di questo ASUS ROG Strix SCAR 18, il quale gode adesso di uno sconto di 500€ all'interno di questa ondata di ribassi che ora riguarda su Amazon molti portatili. Specifiche uber con nuovissimo processore Intel Core i9 14900HX 2.2 GHz (36MB cache, fino a 5.8 GHz, 24 core, 32 Thread) e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con un TGP massimo di 175W, 32GB di RAM e due SSD PCIE da 1TB ciascuno.

ROG STRIX SCAR 18 - il cui nome è una dichiarazione d'intenti di per sé - offre un incredibile display ROG Nebula HDR con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di 500 nit. Parliamo di un pannello QHD+ (2560 x 1600 pixel) da 18 pollici con rapporto di aspetto 16:10 capace di offrire neri profondi e basato su tecnologia Mini LED. Nei moderni giochi multiplayer una connessione internet stabile è un imperativo, per questo ROG Strix SCAR 18 è pronto a unirsi alla battaglia grazie a una porta RJ45 dedicata e all'ultimo standard wireless Wi-Fi 6E.

Portatili low cost

Oggi ci sono 2 PC low cost , TECLAST F16 Plus, al prezzo più basso di sempre! Sono belli anche a livello estetico. Spigoli netti, spessore di soli 18,6mm, peso di 1,6Kg: classe e portabilità, tutto in uno. Lo schermo utilizzato è un 15,6" Full HD, con risoluzione di 1920x0180 pixel, altro parametro che riteniamo indispensabile per un PC, anche se economico. Lasciate perdere quelli con risoluzione inferiore. In queste 2 versioni Plus il processore utilizzato è un Intel Celeron N4120 con 4 core, 4 thread e picco a 2,6GHz.

Fra i due modelli in offerta cambia la dotazione di memoria e SSD, 12GB e 512GB di SSD oppure 8GB e 256GB rispettivamente. Il prezzo del 12GB/512GB è veramente basso ed è il modello che vi consigliamo . Segnaliamo per tutti la tastiera retroilluminata , che integra anche il tastierino numerico. Come sui modelli del passato, al layout nativo QWERTY internazionale si possono sovrapporre membrane in silicone con idioma italiano (e non solo), fornite in dotazione. A livello di porte troviamo una USB-C, due USB 3.0, mini HDMI, jack per cuffie e microfono e anche il lettore di microSD. Un PC molto bello, insomma, a cui non manca nulla, ora nemmeno la tastiera illuminata e un design accattivante.

A 289€ c'è anche la versione Pro con 16GB di RAM e 512GB di SSD, con processore Intel N95 da 4 core, 4 thread, 3,4GHz di picco.

Uno dei compromessi dei PC low cost di primo prezzo è l'adozione di una CPU non particolarmente performante. Questo compromesso viene spazzato via in un sol colpo con questo PC, visto che troviamo la CPU AMD Ryzen 7 5700U , un bel mostro da 8 core, 16 thread e 4,3GHz di picco. Ci sono poi ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD M.2 PCIe NWMe da 512GB , che nel peggiore dei casi è un Gen. 3 da 3500MB/s.

Lo schermo è un ampio 16,1 pollici 1920x1080 pixel, ma anche la piattaforma in generale è aggiornata con specifiche tipo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, oltre a vantare 3 porte USB (due 3.2 e una 2.0),una Type-C, uscita HDMI, minijack per cuffie e microfono e anche lettore microSD. Persino la batteria non è di 2primo prezzo", essendo una 53,58Wh. Il peso è di soli 1,69Kg, con uno spessore di soli 16,8mm. La tastiera, retroilluminata , è internazionale, ma il PC viene fornito con membrane in silicone da piazzare sopra, ovviamente c'è quella con idioma italiano. Il prezzo di tutto questo, grazie ad un coupon di 40€, è di soli 474,33€ !

Portatili tuttofare "di marca"

Da tempo non si vedevano su Amazon, anche perché finiscono in fretta; oggi sono tornati disponibili 2 ottimi PC portatili Medion (azienda tedesca), come al solito contraddistinti da ottime specifiche tecniche e sconti decisamente fuori dalla norma, in senso buono. Guardiamoli insieme.

Veramente sensazionale il prezzo di 404€ per il primo dei due. Oltre allo schermo da 15,6" ovviamente Full HD (evitiamo sempre di consigliarvi risoluzioni inferiori), sotto la scocca troviamo il potentissimo Intel Corei5- 1235U (10 core, 12 thread, picco a 4,4GHz), 8GB di RAM e 512GB di SSD. Ad un prezzo simile è difficile trovare un altro tuttofare con un processore così potente, per di più per un PC "non cinese".

Ma è notevole anche il prezzo di soli 326€ per l'altro modello in offerta: questo costa veramente poco più di un low cost TECLAST, ma mette a disposizione un processore Intel Core i5-10210U, non recentissimo ma che è molto più potente di quelli dei low cost, con i suoi 4 core, 8 thread e 4,2GHz di picco. Lo schermo è sempre un 15,6" Full HD, con 8GB di RAM e 256GB di SSD a completare la descrizione della componentistica. Sono prezzi veramente eccezionali per entrambi.

Attenzione poi a questo HP, sotto i 400€ . Dotato di schermo 15,6" Full HD, integra una CPU AMD Ryzen 3 5300U con 4 core, 8 thread e 3,8GHz di picco. Ci sono poi 8GB di RAM e 256GB di SSD PCIe, velocissimo. Il prezzo è veramente ottimo!

Apple MacBook

Non potevano mancare le offerte sui MacBook di Apple e spicca su tutti quelli scontato di ben 400€ un MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro, 18GB di RAM e 512GB di SSD. Attenzione però anche alla gamma MacBook Air, 2023 e 2022, sono prezzi ottimi!