Notebook Acer Nitro 5 con RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, 15.6" FHD IPS 165 Hz in sconto di 200 euro!

Occhio allo sconto su questo Notebook gaming super corazzato della linea Acer Nitro 5. Costava più di 2000 euro fino a pochissimi giorni fa: data la configurazione che offre è ora un'occasione più unica che rara!

Se si è alla ricerca di un computer con specifiche di alto livello non si può desiderare di meglio con la GeForce RTX 3070 Ti che fornisce tutte le prestazioni di cui si ha bisogno, accompagnata dal potente processore AMD Ryzen 9 6900HX, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB di tipo PCIe. Di prim'ordine anche il display, ovvero un 15,6 pollici a risoluzione Full HD basato su pannello IPS e con frequenza di aggiornamento da ben 165 Hz.

Non manca la tastiera RGB a 4 zone personalizzabile a piacimento tramite il tasto NitroSense dedicato. Anche i tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, invece, abbiamo una porta HDMI 2.1, una USB Type-C e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche. Considerato anche Windows 11 Home preinstallato, si tratta di una macchina completa, che lascerà soddisfatti gli appassionati delle massime prestazioni.

Se, invece, siete alla ricerca di qualcosa di meno costoso, e siete disposti ovviamente a venire un po' a patto con le prestazioni, verificate quest'altra offerta Lenovo. Chi può spendere 645€ non abbia il minimo dubbio : finché rimane in listino, questo PC Lenovo è imperdibile. Intel Core i5, 24GB di RAM , SSD da 256GB, hard disk meccanico da 1TB ( sostituibile con un SSD SATA ), schermo Full HD, Microsoft Office e anche un mouse wireless incluso! Fa parte di una linea di PC aziendali, macchine pragmatiche con tutto quel che serve spendendo poco in rapporto a quanto offerto!

429€ è un bel prezzo per questo PC portatile ACER con Ryzen 5, 8GB di RAM, 256GB di SSD PCie ultraveloce e schermo Full HD 15,6"!

Scendendo ancora più di prezzo, invece, l'offerta migliore rimane questa. Oggi Jumper PC costa 269€! Impossibile trovare di più a meno: si parla infatti di uno schermo 14" Full HD, Intel Celeron N4000, ben 12GB di RAM e SSD da 256GB!