Ricerca Lenovo: gamer più a loro agio con l'alter ego virtuale rispetto al loro ruolo reale

Secondo una recente ricerca più della metà dei gamer (52%) si riconosce maggiormente nel proprio alter ego virtuale rispetto al proprio ruolo nella vita reale. La ricerca è stata commissionata da Lenovo e conferma l'importanza che la sfera della virtualità ha per i giocatori. Sulla base dei risultati, inoltre, Lenovo ha collaborato con il fumettista e game designer Salva Espín per dare vita a una collezione di adesivi in edizione limitata, che interpretano questo dualismo tra online e offline.

Dalla ricerca emerge che il 58% dei giocatori si sente a proprio agio quando gioca tra le mura di casa, mentre il 52% quando trascorre del tempo con amici e famiglia e il 46% quando si dedica a hobby e interessi. Dall’indagine emerge che il 60% dei giocatori scelgono di dedicarsi al gioco dopo il lavoro, rivelando le preferenze di gioco di alcune categorie di professionisti. Per esempio, gli impiegati (44%), i medici e gli operatori sanitari (42%), gli esperti del settore finanziario (38%) e quelli del settore scientifico (40%) prediligono giochi di strategia, mentre coloro che lavorano nel settore informatico (45%) così come i creativi (40%) trovano maggiore autenticità partecipando ai giochi di ruolo.

Gli adesivi creati da Salva Espín saranno disponibili al pubblico in mercati selezionati e, in Italia, solo in Spazio Lenovo – il flagship store di Lenovo in corso Matteotti 10 a Milano. Espín è molto conosciuto dagli intenditori di fumetti per aver collaborato con Marvel nella creazione di personaggi dal calibro di Deadpool, She-Hulk, gli X-Men e Wolverine.

Gli adesivi sono una rappresentazione di come appariremmo nella vita reale se impersonificassimo la nostra personalità online. Da quella del mago che in pausa si prende un caffè al cavaliere che controlla le apparecchiature mediche, gli sticker “Second Skin” sono stati pensati per incoraggiare i giocatori a esprimere il proprio alter ego nella vita reale, indipendentemente dal ruolo ricoprono.

La creazione dell’ultimo adesivo della collezione sarà affidata alla Lenovo Legion Gaming Community. Chiunque vorrà inviare una bozza rappresentante la propria doppia personalità, potrà farlo semplicemente caricando il disegno all’interno della Community. La scadenza per partecipare al concorso è giovedi 26 gennaio 2023. Una volta raccolti tutti i progetti, Salva decreterà il vincitore e lavorerà fianco a fianco con il suo autore per trasformare il concept nell’ultimo sticker della serie “Second Skin”.

Per maggiori informazioni visitate il sito della Lenovo Legion Gaming Community.