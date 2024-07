Non si può lascare lì: portatile ASUS TUF con Ryzen 7 7735HS (8C/16T) e GeForce RTX 4060 a 999!

In collaborazione con Amazon

Non c'è da perdere molto tempo, considerando i contenuti tecnici di questo bel portatile da gaming a marchio ASUS TUF. Costa davvero poco più di un portatile con la "vecchia" RTX 3060 e non gli manca nulla per essere anche un tuttofare di alto livello . Vediamo perché.

Il prezzo è il più basso finora registrato - abbiamo gridato al miracolo quando è costato 1.049€ ma ora costa ancora meno - per un PC portatile dotato della recente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, che gli appassionati di gaming conoscono bene. Ma non è certo l'unica caratteristica interessante di questo ASUS TUF: pensate che il processore è l'ottimo AMD Ryzen 7 7735HS da ben 8 core, 16 thread e 4,75GHz di picco.

Veramente difficile metterlo in crisi! Ci sono poi 16GB di RAM e 512GB di SSD Gen4 , quindi con un transfer rate di almeno 5500MB/s, ma più probabilmente oltre 7000MB/s se, come immaginiamo non essendo dichiarato, ASUS ha adottato un modello di fascia alta.

Lo schermo è un 15,6" Full HD anti glare da 144Hz, mentre da segnalare è anche la presenza di tante porte, comprese 2 USB Type-C e anche la RJ45 LAN. Trattandosi di un PC gaming, anche la tastiera è speciale e retroilluminata RGB. Il prezzo di 999€ è veramente eccezionale , non pensateci troppo!