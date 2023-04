Lenovo Legion Pro e Slim: la nuova generazione di portatili, già presentata al CES, arriva in Italia

Lenovo ha portato a Milano in Spazio Lenovo i nuovi laptop Legion Pro 7 e 7i e Legion Pro 5 e 5i, Legion Slim 7i e 7 e Legion Slim 5i e 5, già presentati al CES di Las Vegas. Si caratterizzano per la presenza di nuovi chip Lenovo Artificial Intelligence (LA), i quali alimentano AI Engine+ per implementare un algoritmo software di machine learning e ottimizzare le prestazioni del sistema.

Il chip utilizza l'apprendimento automatico del software, distribuito tramite Lenovo Vantage, per aiutare a monitorare le prestazioni. Attingendo a una serie di dati provenienti dal sistema, l'algoritmo di intelligenza artificiale sa come regolare le varie metriche in tempo reale, massimizzando le prestazioni quando serve e migliorando l'autonomia quando possibile. Un TDP superiore del 15% rispetto alla precedente generazione permette, inoltre, di aumentare ulteriormente le prestazioni rispetto alla precedente generazione. I laptop Lenovo Legion sono inoltre dotati di Tobii Horizon, un sensore gearless di rilevamento dei movimenti della testa, oltre al software Tobii Aware.

Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7 sono disponibili con i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione o processori AMD Ryzen serie 7000 e fino alle più recenti GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX. Questi portatili sono poi dotati di ColdFront 5.0 con Hybrid Thermals, con una camera di vapore ampia per coprire sia CPU che GPU, o una camera di vapore dedicata per la CPU con una condotta di calore ibrida. Le CPU sono mantenute fresche con un'infusione di metallo liquido, il che significa zero throttling, mentre il calore viene espulso attraverso le enormi prese d'aria di scarico sul retro e sui lati del telaio, per un totale di 235 W di TDP.

Su questi portatili, inoltre, Lenovo mette a disposizione anche la tecnologia PureSight con display 16:10 WQXGA 2560x1600 che supporta una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240Hz. La tastiera Legion TrueStrike è poi illuminata da Legion Spectrum RGB ed è personalizzabile per ogni tasto.

Lenovo Legion Pro 7i

Per chi è in viaggio, si può contare sulla batteria Super Rapid Charge che porta fino a 99,99 Wh, e la ricarica rapida che mantiene viva la sessione di gioco in corso. Il tutto all’interno di un telaio interamente in metallo, disponibile nella colorazione Onyx Grey.

Lenovo Legion Pro 5

Con la serie Lenovo Legion Pro 5, invece, si scende leggermente di prestazioni, pur rimanendo nella fascia di mercato high-end. Lenovo Legion Pro 5i da 16 pollici e Lenovo Legion Pro 5 da 16 pollici offrono processore Intel Core di tredicesima generazione o AMD Ryzen serie 7000 e fino alla più recente GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX. Gli interni sono mantenuti freschi grazie a ColdFront 5.0, e ritorna anche il chip Lenovo LA AI, che monitora il carico di CPU e GPU per regolare dinamicamente la gestione del calore e ottenere prestazioni ancora maggiori. Le impostazioni del chip Lenovo LA1 possono essere regolate con precisione tramite Lenovo Vantage, fornendo il pieno controllo su ventole, controlli di overclocking e altre funzionalità necessarie per sfruttare appieno i 200 W totali del TGP.

Lenovo Legion Slim 7

Anche in questo caso abbiamo la tecnologia PureSight da 16 pollici a 16:10 WQXGA con frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz, con differenze minime rispetto ai modelli top di gamma per gli altri aspetti (illuminazione della tastiera su quattro zone invece che RGB).

Lenovo Legion Slim 5i

Se queste sono le soluzioni più performanti per i giocatori, Lenovo sta per portare in Italia anche la nuova serie Legion Slim, anche questa pensata per il gaming ma con dimensioni più compatte e un'estetica più elegante che aggressiva. Legion Slim 7 di ottava generazione è disponibile con Windows 11 e include fino a un processore Intel Core i9-13900H di 13a o fino un processore AMD Ryzen 9 7940HS, con scheda video, nella configurazione più spinta, NVIDIA GeForce RTX 4070 e fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz. Per quanto riguarda il pannello, troviamo soluzioni WQXGA 240Hz VRR 500nit o, in alternativa, un 3.2K 165Hz VRR 430nit con 100% DCI-P3.

La tecnologia Super Rapid Charge fornisce una ricarica completa in soli 80 minuti tramite un adattatore sottile da 230 W, mentre entrambe le porte USB-C supportano la ricarica da 140 W e DisplayPort 1.4. Il Wi-Fi 7 è supportato grazie alla scheda Filogic 380 Wi-Fi 7 di MediaTek.

Per quanto riguarda, invece, Legion Slim 5, Lenovo Legion Slim 5 e 5i sono disponibili in 16 pollici, e c'è anche un Lenovo Legion Slim 5 da 14 pollici che sfoggia un pannello OLED. Lenovo Legion Slim 5i è disponibile con un processore fino a Intel Core i7-13700H di 13ma generazione, mentre Lenovo Legion Slim 5 è disponibile con un processore fino a AMD Ryzen 9 7840HS. Entrambi i modelli sono disponibili con una GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 4070.

Di seguito i prezzi:

Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.199

Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", 8) saranno disponibili a partire da €2.099

Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.099

Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16", 8) saranno disponibili a partire da €1.999

Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €2.749. Lenovo Legion Pro 5 e 5i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €1.849.