I portatili gaming tornano in offerta: ecco 2 offerte con GeForce RTX 3050 e 4060 a partire da 699

Quando è stato in offerta non è costato meno di 779 euro , mentre normalmente costa 849 euro. Si tratta di un portatile super, un vero e proprio tuttofare che si adatta bene anche al gaming, grazie alla presenza della GeForce RTX 3050. Anche la versione con processore Intel è in offerta.

Troviamo anche il processore AMD Ryzen 5 5600H 12 thread 6 core con 16 MB di cache e una velocità di fino a 4,2GHz in boost. Il portatile è anche equipaggiato con 16 GB di RAM e SSD PCIe M.2 da 512 GB. Il display è da 15,6" con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 39,6 cm, con tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento di 60Hz. È antiriflesso, Slim, Micro-Edge, e raggiunge una luminanza di 250 nit con volume colore 45% NTSC.

Non manca il supporto a Wi-Fi 6E, molto importante per sfruttare le connessioni wireless di nuova generazione, poter disporre di una rete più stabile e con velocità di trasferimento maggiori.

La tastiera di questo portatile è in formato full size retroilluminata con tastierino numerico integrato, mentre lo chassis grigio opaco è molto elegante con prese d'aria su tre lati per garantire la dissipazione del calore necessaria. Quanto alle porte di connessione, troviamo una USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, una HDMI 2.1, una RJ-45 (Ethernet Gigabit), una combo cuffie/microfono, un AC Smart Pin, un lettore di schede SD. Non manca la Webcam HP Wide HD 720p. Potente, elegante e di un marchio prestigioso. Meglio non farselo sfuggire!

In alternativa, ecco questo altrettanto interessante Gigabyte G5 con GeForce RTX 4060 e processore Intel Core i5-12500H 12 core/16 thread con frequenza di picco di 4,50 GHz. Si tratta di una fascia di prezzo diversa, ma anche di molte più prestazioni, anche perché abbiamo ben 32GB di RAM SO-DIMM DDR4-3200 insieme all'SSD da 1,5 TB Pcie.

Ottimo anche lo schermo da 15,6" IPS a risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento di 144Hz. 2 uscite per ulteriori schermi, il lettore di schede SD, la più recente tecnologia Wi-Fi 6E e lo spazio di archiviazione fino a 6 TB completano il pacchetto. La RTX 4060 del G5 viene fornita con una TGP da 75 W e una velocità boost fino a 2010 MHz. Inoltre, abbiamo diverse porte di connessione a disposizione, come 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C , una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Gen1 Type-A, una HDMI 2.0, una Mini DisplayPort 1.4, una Porta Lan (RJ-45) 1G LAN Ethernet.

Interessante anche l'accattivante tastiera retroilluminata All-zone con 15 colori tra cui scegliere, mentre Windows 11 PRO è preinstallato e il PC subito pronto all'uso.