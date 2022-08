Disponibile in Italia il nuovo ASUS ROG Zephyrus Duo 16: prezzi a partire da 4.499 euro

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del ROG Zephyrus Duo 16, un portatile top di gamma contraddistinto da due display. Tante le novità apportate all'hardware che garantiscono le migliori prestazioni possibili in ogni circostanza, dal gaming alla produttività.

Senza dubbio la punta di diamante del Zehyrus Duo 16 risiede nei display. Quello principale è un pannello da 16 pollici con risoluzione 4K. Tuttavia, si tratta anche del primo schermo al mondo Dual Spec, ovvero è possibile passare tra le risoluzioni UHD a 120 Hz e Full HD a 240 Hz, adattandosi ad ogni tipo di giocatore, da quelli competitivi che prediligono la massima fluidità possibile a quelli che invece cercano un compromesso di alto livello tra dettagli e frequenza di aggiornamento.

Il display è basato su tecnologia AmLED di AUO e presenta una retroilluminazione Mini LED Nebula per avere maggiore luminosità e un contrasto più marcato. Certificato Pantone in modalità SDR, riesce a coprire il 100% dello spazio di colore DCI-P3.

Il display secondario, invece, è uno ScreenPad Plus che può essere sollevato e fatto scorrere verso lo schermo principale grazie ad una nuova cerniera a 4 direzioni per una visione quasi senza bordi. Inoltre, il movimento apre una feritoia sulle ventole consentendo di migliorare il flusso d'aria interno per una maggiore capacità di raffreddamento.

Proprio per quanto riguarda la dissipazione del calore, ASUS adotta nuovamente il metallo liquido Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly che garantisce una conduttività 17 volte superiore rispetto alle tradizionali paste termiche. Il risultato, a detta dell'azienda, è una temperatura più bassa fino a 15 °C.

Per quanto riguarda l'hardware, tutti i modelli offrono una CPU AMD Ryzen 9 6900HX abbinata a GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. A differenziare le configurazioni sono memoria e storage: è possibile avere fino a 32 GB di DDR5 a 4800 MT/s e fino a 2TB di spazio di archiviazione su SSD PCIe 4.0.

Completa la dotazione la connettività che include due USB 3.2 Gen 2 Type-C: entrambe supportano la specifica DisplayPort 1.4, una abilitata al PowerDelivery, l'altra con supporto al G-Sync di NVIDIA. Presenti altre due USB Type-A sempre 3.2 Gen 2, una porta Ethernet 2.5G, un'uscita HDMI 2.1 e le connessioni wireless Bluetooth e Wi-Fi 6E.

Lo Zephyrus Duo 16 è già disponibile sull'e-shop del produttore taiwanese e presso gli ASUS Gold Store a 4.499€. L'azienda ha già anticipato che prossimamente sarà possibile acquistarlo anche su Amazon.