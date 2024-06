ASUS ROG Strix G16: un mostro di potenza con Intel Core i9 14900HX, display 2560x1600 Pixel e GeForce RTX 4080 scontato di 700 euro

Guarda tutte le super offerte del Weekend Amazon, selezionate ad una ad una!

Da 3.199 scende a 2.499€ il prezzo di questo interessante computer portatile. Interessante, come sanno bene gli intenditori, perché la linea ASUS ROG Strix è studiata intorno alle esigenze dei giocatori in termini di scelta delle specifiche, qualità dei materiali e design aggressivo.

Al cuore di questo vero e proprio "mostro" di potenza troviamo il processore Intel Core i9 14900HX, di ultima generazione con architettura Raptor Lake-HX e con 24 core (di cui 8 di tipo Performance e 16 di tipo Efficient) e 32 thread. Ottimo anche il display, a risoluzione 2560x1600 Pixel, diagonale di ben 16 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. La tecnologia ROG Nebula, il Dolby Vision, il supporto Adaptive-Sync e un rapporto schermo/corpo del 90% garantiscono un'esperienza di gaming di altissimo livello. La scheda video è la potentissima GeForce RTX 4080, che certo non ha bisogno di grandi presentazioni.

Inoltre, con l'archiviazione SSD PCIe da 1 TB e 16GB di RAM DDR5 le grandi librerie di giochi e le intense sessioni di multitasking sono un gioco da ragazzi per questa macchina da gaming. Il sistema di raffreddamento all'avanguardia ROG Intelligen Cooling, inoltre, massimizza il percorso disponibile per l'uscita dell'aria calda dalla macchina e aumenta drasticamente il flusso d'aria complessivo.

Il G60 è dotato anche di una batteria avanzata da 90 Wh che permette di navigare e di giocare per ore senza essere ricaricato. E poi la ricarica USB Type-C con supporto fino a 100 W è comoda per chi è spesso in giro. Un portatile che è spettacolare subito alla vista, elegante e aggressivo al tempo stesso, capace di sprigionare una potenza come un desktop, e forse anche di più.