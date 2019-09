ASUS e NVIDIA per la workstation mobile più potente al mondo

E' all'IFA di Berlino che NVIDIA annuncia la più potente workstation mobile destinata ai professionisti della grafica, in collaborazione con ASUS: si tratta del modello ASUS PROART StudioBook One, basata sul reference design ACE sviluppato da NVIDIA e incentrata sulla GPU Quadro RTX 6000 che rappresenta la più potente scheda video utilizzata in un notebook.

Lo schermo di questo notebook ha diagonale di 15,6 pollici; sotto la scocca troviamo 64 Gbytes di memoria di sistema e storage con SSD NVME da 1TB di capacità, mentre la batteria ha una capacità di 90Wh. La scheda video Quadro RTX 6000 ha le stesse specifiche della corrispondente versione desktop in termini di CUDA cores, compreso il quantitativo di 24 Gbytes di memoria video integrata.

Potenza di calcolo da vendere, quindi, grazie anche alla presenza di un processore Intel Core i9 con architettura a 8 core. Componenti che assicurano le massime prestazioni ma che hanno richiesto un accurato studio della loro dissipazione termica: ecco quindi l'utilizzo di uno chassis con spessore contenuto in soli 25 millimetri, nel quale trova posto un sistema di raffreddamento con Titanium Vapor Chamber capace di gestire sino ad un massimo di 300 Watt cumulando CPU e GPU.

La struttura è stata sviluppata da Asus e NVIDIA in modo da garantire che la temperatura superficiale dello chassis rimanga contenuta: la tastiera non raggiunge temperature elevate, poco confortevoli per l'uso, anche quando i componenti interni vengono sfruttati al massimo.

La migliore gestione dei consumi viene ottenuta anche sfruttando la tecnologia NVIDIA Optimus, che attiva e disattiva in modo dinamico la scheda video Quadro RTX 6000 a seconda del carico di lavoro e della necessità d'uso. Quando questa scheda non viene richiesta si attiva la GPU Intel integrata nel processore. Contenute anche le dimensioni dell'alimentatore, in considerazione della potenza erogata: 300 Watt per un ingombro di 92 millimetri per lato.

Lo schermo ha ovviamente risoluzione 4K, con frequenza di refresh massima di 120 Hz. Viene pretarato in fabbrica ed è certificato da ASUS per ua copertura del 100% dello spettro colore Adobe RGB, oltre che validato PANTONE con il 97% di DCI-P3.

Le prestazioni offerte da questo sistema sono di fatto equiparabili a quelle di una workstation desktop di simile configurazione. I dati rilasciati da NVIDIA indicano un divatio contenuto entro il 10% tra le due piattaforme, confermando come sia ora possibile sostituire le più potenti workstation desktop con corrispondenti soluzioni mobile senza apprezzabili impatti sulle prestazioni velocistiche complessive.

Ad IFA NVIDIA e i partner annunciano ben 12 nuovi sistemi della famiglia RTX Studio, con modelli notebook che si affiancano a quelli desktop. L'ecosisema RTX Studio è stato annunciato inizialmente da NVIDIA al Computex di Taipei e in 3 mesi è cresciuto sino ad offrire 39 diversi sisemi sul mercato.