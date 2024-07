3 portatili gaming hanno ancora quasi gli stessi prezzi del Prime Day (solo 20 in più) e specifiche super con GeForce RTX 4060

Sono aumentati di soli 20 euro rispetto al Prime Day , quando costavano 999€, e in più ora non c'è bisogno dell'abbonamento Prime per acquistarli a prezzi scontati. Parliamo di un Lenovo LOQ, di un HP Victus e di un Acer Nitro V, con caratteristiche simili tra di loro e in tutti i casi con GeForce RTX 4060, anche se Acer Nitro V è superiore per display e SSD.

La soluzione Acer mette a disposizione un display con specifiche migliori, diagonale maggiore (16"), risoluzione più alta (WUXGA) e anche maggiore frequenza di aggiornamento, ovvero 165 Hz. Per il resto è la CPU ad essere leggermente diversa, con Intel Core i5-13500H sulle soluzioni Lenovo e HP e AMD Ryzen 7 8845HS sulla Acer. In quest'ultimo caso abbiamo una CPU di più recente introduzione sul mercato, ma con caratteristiche simili alla CPU Intel. Intel Core i5-13500H ha 12 core con 16 thread e clock con una frequenza massima di 4,70 GHz, mentre AMD Ryzen 7 8845HS ha 8 core con 16 thread e clock con una frequenza massima di 5,10 GHz.

I 3 PC hanno 16 GB di RAM di tipo DDR5 5600Mhz, mentre l'Acer è l'unico con SSD da 1 TB con gli altri si fermano a 512 GB. Windows 11 Home è preinstallato in tutti i casi, mentre su HP Victus ci sono 3 Mesi di PC Game Pass inclusi per poter accedere a un vasto catalogo di titoli senza spendere alcunché.