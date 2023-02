3 portatili con Nvidia GeForce RTX 3070Ti in offerta: ottimi prezzi e tanta potenza

Se siete alla ricerca di un portatile particolarmente potente, oggi è un giorno speciale. Sono in offerta, infatti, tre soluzioni con Nvidia GeForce RTX 3070Ti che normalmente costano molto di più, fino a 700 euro in più .

Il Medion e l'HP Omen hanno specifiche molto simili tra di loro, con il processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM e SSD da ben 1 TB. Anche il display è simile, in entrambi i casi alimentato da tecnologia IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440p) e con diagonale da ben 17,3 pollici. Sul Medion, però, abbiamo una soluzione leggermente più performante, con frequenza di aggiornamento di 240 Hz contro i 165 Hz dello schermo dell'HP Omen.

Ma sono soluzioni complete, con software di controllo per gestire efficacemente le impostazioni GPU /CPU, il controllo della ventola, le modalità di energia e prestazioni, ma anche le impostazioni audio e le impostazioni della tastiera. Abbiamo in entrambi i casi l'importante supporto allo standard Wi-Fi 6. Inoltre, il Medion ha in più la soluzione audio Sound Blaster Cinema 6+ e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che permettono di godere di accesso a una moltitudine di giochi senza costi aggiuntivi.

Con MSI Stealth GS66, si dispone addirittura di 32GB di RAM di tipo DDR5 con frequenza di clock di 4800MHz. La tecnologia Cooler Boost di MSI garantisce una dissipazione termica ottimale, mentre le specifiche relative a processore e GPU sono identiche a quelle dei modelli precedenti. Il display ha una diagonale leggermente inferiore, da 15,6 pollici e risoluzione sempre QHD, il che può essere un "plus" per chi è alla ricerca di un portatile meno ingombrante. La frequenza di aggiornamento del display è di 240 Hz.

Se volete posizionarvi su una fascia leggermente inferiore, è andato in offerta anche l'ottimo Acer Predator Triton 300 SE. Un passo indietro su tutti i componenti, con processore Intel Core i7-11370H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Resta comunque una macchina molto potente con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e display 14" FHD IPS 144 Hz.