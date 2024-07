2 super portatili gaming con RTX 4060 a 999, ma occhio a quelli con la 4070! Sono le super offerte Prime Day!

Ecco la nostra selezione dei portatili gaming con i maggiori ribassi di prezzo per questo Prime Day appena iniziato su Amazon. Con GeForce RTX 4060 e 4070 e con un ottimo display le migliori proposte in assoluto secondo noi: guardate l'elenco!

Questi 3 in assoluto sono i migliori affari di questo Prime Day 2024 per quanto riguarda i portatili gaming. I due HP Victus - tra i più venduti anche nel corso dell'anno - dispongono del processore Intel Core i5-13500H e di GeForce RTX 4060 in un caso e del Intel Core i7-13700H e addirittura della RTX 4070 nell'altro. Altrettanto interessante è il portatile della linea Legion LOQ, con il processore Intel Core i5-13500H e ancora una volta la GeForce RTX 4060. Bisogna sottoscrivere Amazon Prime (gratis per un mese) per acquistare i prodotti a questi prezzi, se non siete già iscritti.