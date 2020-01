ZenWiFi AX: da Asus nuova configurazione Mesh con due router WiFi 6

Il top di gamma fra tutte le nuove soluzioni di connessione portate da Asus al CES 2020 è ZenWiFi AX (XT8). Si tratta di un sistema basato su due unità WiFi 6 che va a formare una produrre di tipo tri-band. Grazie al supporto WiFi 6 anche tra nodi mesh, Asus promette con questo prodotto un throughput fino a 6.600 Mbps su una banda da 2,4 GHz e due bande da 5 GHz. I due eleganti nodi ZenWiFi trasmettono i dati su un backhaul WiFi 6 4x4 dedicato a velocità fino a 4.804 Mbps, mentre i client connessi posso raggiungere e superare la barriera gigabit.

ZenWiFi AX è basato su router WiFi 6, capaci dunque di sfruttare le peculiarità del nuovo standard. Fra queste, MU-MIMO e OFDMA, che garantiscono che ogni dispositivo compatibile con WiFi 6 sulla rete ottenga una buona dose di larghezza di banda, anche in ambienti di rete congestionati.

Si parla anche di uno speciale design per l'antenna, posizionata all'interno in modo tale da massimizzare la potenza di trasmissione. Il sistema di Beamforming AiRadar 2.0, inoltre, assicura l'invio di un segnale forte a ciascun dispositivo collegato. ZenWiFi AX offre anche una funzione che consente agli utenti di scegliere il nome delle loro reti WiFi, potendo decidere così di avere un unico nome per la loro rete o differenziare ciascuna frequenza di banda con nomi diversi.

Tale sistema verrà reso disponibile anche nella variante ZenWiFi AC (CT8), la quale si compone di una coppia di router AC3000 con una velocità dei dati fino a 3000 Mbps e vantano un design elegante, ispirato alla famiglia ZenBook. Le antenne sono posizionate internamente, quattro in verticale e due diagonalmente. I sistemi ZenWiFi offrono un semplice processo di configurazione in tre passaggi e la sincronizzazione automatica delle impostazioni configurate su tutti i nodi.

Più classico, perlomeno rispetto alle recenti soluzioni introdotte sul mercato da Asus, è il modello RT-AX89X, un router WiFi dual band 8x8 che sfrutta 1024-QAM per connessioni wireless ad alta velocità. Si parla in questo caso di una velocità di rete totale di circa 6000 Mbps, 1148 Mbps sulla banda 2,4 GHz e 4804 Mbps sulla banda 5 GHz. Il router include anche due porte Ethernet 10G. RT-AX89X viene fornito con AiProtection Pro, un sistema realizzato da Trend Micro con aggiornamenti di sicurezza automatici per proteggere i dispositivi e i dati personali dalle minacce di Internet.

Il router RT-AX86U prende forma dal rinomato RT-AC86U, ma è stato aggiornato per poter sfruttare vantaggi del WiFi 6. In questo modo, RT-AX86U consente velocità di rete fino a 5700 Mbps e una migliore efficienza energetica per i dispositivi collegati e una copertura del segnale molto più ampia. RT-AX86U può anche offrire una migliore connessione via cavo con velocità fino a 2 gigabit tramite aggregazione WAN / LAN e una porta 2.5G Base-T che può essere configurata come una porta WAN o LAN tramite l'interfaccia web del router.