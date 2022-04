Trust GXT 980 REDEX e GXT 834 Callaz: una coppia vincente per i giocatori

Trust GXT 980 REDEX è il nuovo mouse gaming di Trust. Venduto al prezzo di 39,99 €, si tratta di una soluzione agile e performante capace di connettersi al sistema sia con il cavo che in modalità wireless. Con un sensore da 10.000 DPI e robusti tasti meccanici Kailh in grado di sopportare fino a 80 milioni di clic, il nuovo mouse REDEX fornisce tutto ciò che serve ai giocatori, anche i più impegnati.

Trust GXT 980 REDEX e GXT 834 Callaz: mouse e tastiera per giocatori

Il mouse si caratterizza per dimensioni contenute, è facile da impugnare e fornisce subito un feedback familiare. In modalità wireless è decisamente comodo ma, per i giocatori che non vogliono avere la preoccupazione dello stato della batteria durante le sessioni di gioco, Trust ha pensato a un ottimo cavo flessibile, sufficientemente morbido da ridurre il più possibile l'attrito sulla superficie d'appoggio.

Curioso, inoltre, che il ricevitore wireless sia stato posto nella parte frontale della periferica, nascosto da un alloggiamento che si rimuove molto facilmente con un lieve tocco. L'alloggiamento, poi, rientra facilmente nella superficie grazie a un supporto magnetico. Sulla superficie inferiore, invece, abbiamo due switch rispettivamente per disabilitare l'illuminazione LED e ottimizzare l'autonomia e per impostare il polling rate. Per quest'ultimo abbiamo a disposizione tre impostazioni: 125, 500 e 1000 Hz, che ci permettono di determinare la frequenza con cui mouse e sistema di gioco comunicano tra di loro e di ridurre il carico di lavoro per la CPU con le frequenze più basse.

Frontalmente, invece, abbiamo il pulsante per passare da un profilo all'altro. I profili si possono configurare con il software scaricabile dal sito web di Trust. Per ogni profilo si possono impostare associazioni specifiche per i 6 pulsanti, cambiare i valori della sensibilità in DPI da un minimo di 200 DPI a un massimo di 10000 DPI, configurare l'illuminazione Full RGB e impostare delle macro. Il tutto è possibile grazie alla versatilità messa a disposizione dal sensore ottico scelto da Trust, ovvero il popolare PixArt PMW3325, lo stesso ovvero che ritroviamo nella maggior parte delle periferiche con queste caratteristiche.

Parliamo di un mouse che si adatta a qualsiasi tipo di impugnatura, palmare, ad artiglio o in punta di dita, e che è specificamente indirizzato agli utenti destrorsi.

In definitiva, GXT 980 REDEX è un mouse interessante perché fornisce quasi tutte le caratteristiche dei mouse di alto livello, pur a un prezzo di qualche decina di euro inferiore.

Trust GXT 980 REDEX DPI regolabili Si Memoria on-board Si Pad di scorrimento UPE Software Si Ricevitore USB Si Caratteristiche speciali Slider fisico per il polling rate

Switch Kailh per 80 milioni di clic Range DPI del sensore 200 DPI - 10000 DPI DPI massimi 10000 dpi Tecnologia del sensore Ottica Modello del sensore PMW3325 Accelerazione 20 G Polling rate 125-1000Hz Velocità di tracciamento 100 ips Tipo di grip palm, claw, finger Numero di pulsanti 6 Tipo di connessione wireless Bluetooth No Versione USB 2.0 Portata del segnale wireless 10 metri Protocollo wireless RF 2.4GHz Colori LED Full RGB Batteria Ricaricabile agli ioni di litio Altezza 112 mm Larghezza 54 mm Profondità 39 mm Peso 86 g

Passando alla tastiera, GXT 834 Callaz segue la stessa filosofia del mouse REDEX di cui abbiamo appena parlato. Con switch meccanici e illuminazione a 6 colori, offre prestazioni e feedback molto simili a quelli dei prodotti più costosi. Parliamo di una soluzione Tenkeyless senza tastierino numerico con un design che libera spazio per le altre periferiche e riduce l'ingombro sulla scrivania. La piastra superiore in metallo, inoltre, lascia fuoriuscire gli accattivanti effetti di illuminazione.

GXT 834 Callaz è una soluzione wired, che si avvale di un cavo da 180 cm sufficientemente flessibile da poter essere gestito opportunamente sulla scrivania. Il connettore è di tipo USB 2.0, mentre l'Anti-Ghosting di questa periferica è n key rollover su tutta la tastiera, in modo tale che ogni pressione del giocatore sia in tutti i casi correttamente registrata dal sistema.

La tastiera non usa un software, mentre tutte le regolazioni possono essere effettuate tramite combinazioni di pulsanti fisici. "FN" e i pulsanti "F1", "F2", "F3", ecc consentono di interagire con alcune funzioni di Windows e con i controlli multimediali. Lo stesso pulsante, usato insieme alle frecce direzionali, invece permette di regolare l'intensità dell'illuminazione, fino a spegnerla del tutto, e la velocità dell'effetto. Con "Scr LK", invece, si passano in rassegna le 20 modalità di illuminazione preimpostate.

Premendo inoltre "FN" più i tasti "9" o "0" si accede alle modalità personalizzate. Dopo aver abilitato una delle modalità premendo "FN" e "Fine" si può decidere quali switch illuminare. Una volta effettuata la registrazione, premendo ancora "FN" e "Fine" si salva la combinazione di pulsanti nell'apposito profilo personalizzato.

Questa tastiera utilizza gli switch Outemu, rossi e con caratteristiche simili a quelle dei Cherry MX RED. Non abbiamo quindi un feedback durante l'escursione (se non a fondo corsa) per garantire la massima reattività e le condizioni ideali per il gaming. I copritasti si possono facilmente estrarre tramite l'apposito strumento presente nella confezione, mentre non si tratta di switch completamente silenziosi.

Parliamo di una tastiera che si rivela solida, grazie alla superficie in metallo, e stabile sulla scrivania. Le dimensioni compatte la rendono molto comoda, soprattutto se gli spazi a disposizione non sono molto ampi. Il prezzo di 49,99 Euro è certamente molto invitante: se si sta valutando l'acquisto di una tastiera meccanica per il gaming, con switch molto reattivi e performanti, è molto difficile trovare delle soluzioni altrettanto valide a prezzi migliori.