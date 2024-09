Teufel presenta Cage Pro: cuffie gaming wireless con audio HD e comfort premium

Dotate di tecnologia avanzata per l’audio 3D, trasmissione senza latenza e comfort prolungato, le nuove cuffie Teufel Cage Pro si distinguono per il design moderno con illuminazione RGB personalizzabile e un microfono direzionale HD.

Teufel, azienda berlinese riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti audio, ha presentato la nuova gamma di cuffie da gaming Cage Pro. Si tratta di cuffie wireless che offrono una combinazione di suono tridimensionale, trasmissione ultra-rapida senza latenza e un comfort studiato per lunghe sessioni di gioco.

La caratteristica principale di Cage Pro è la sua capacità di riprodurre un audio 3D altamente preciso, essenziale per garantire ai giocatori una visione spaziale dettagliata del mondo virtuale. In un contesto dove la reattività è cruciale, la precisione sonora può rivelarsi determinante: percepire i movimenti dei nemici prima di vederli può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Questo risultato è ottenuto grazie ai driver HD da 40 mm, capaci di riprodurre bassi profondi e definiti, medi incisivi e alti chiari, per un'esperienza audio immersiva e realistica.

Oltre alla qualità audio, il dongle USB incluso permette la trasmissione del segnale senza fili su diverse piattaforme come PC, PlayStation 4 e 5, il tutto con una latenza impercettibile. Per chi preferisce la versatilità, le cuffie possono essere collegate anche tramite Bluetooth o, se necessario, con un tradizionale cavo da 3,5 mm.

Teufel Cage Pro e una comunicazione senza compromessi

Un altro punto di forza delle Cage Pro è la qualità della comunicazione vocale: il microfono direzionale a condensatore HD, infatti, è progettato per garantire trasmissioni vocali cristalline, sia durante le sessioni di gaming che nelle videoconferenze. Inoltre, il microfono è magnetico e rimovibile, in modo tale da consentire di gestire facilmente le esigenze di chi utilizza le cuffie anche per altre attività.

Il controllo delle Cage Pro è intuitivo e personalizzabile. La rotella del volume permette regolazioni rapide, mentre il pulsante multifunzione consente di gestire l’illuminazione RGB o assegnare altre funzioni attraverso il software Teufel Audio Center. Questo software, compatibile con Windows 10 e 11, permette di ottimizzare ulteriormente l’esperienza sonora con il supporto a DTS Headphone v2 per un suono virtual surround 7.1, che si rivela indispensabile per garantire quelle prestazioni in termini di audio posizionale a cui abbiamo fatto riferimento prima.

Teufel ha curato con attenzione anche l’aspetto del comfort, un elemento cruciale per chi trascorre lunghe ore davanti allo schermo. Le cuffie Cage Pro sono dotate di cuscinetti auricolari spessi, progettati per garantire isolamento dai rumori esterni e adattarsi anche a chi porta gli occhiali. Un sistema di ventilazione integrato nei padiglioni evita il surriscaldamento e previene la fastidiosa sensazione di orecchie sudate durante le sessioni di gioco più intense.

Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie montano una batteria ricaricabile che offre fino a 68 ore di riproduzione a volume medio. Questa lunga durata riduce la necessità di ricariche frequenti, garantendo che le cuffie siano sempre pronte per lunghe maratone di gioco o lavoro. Le nuove cuffie Teufel Cage Pro sono disponibili al prezzo di 199,99 euro sullo store online di Teufel.