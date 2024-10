Speciale monitor gaming in offerta su Amazon: un Samsung Odyssey a 119 e un Ultrawide 34 pollici curvo a 231, fra i tanti sconti

Scegliere un monitor da gaming richiede di considerare diversi aspetti tecnici per ottenere la migliore esperienza di gioco. Il primo fattore da considerare è la risoluzione. I monitor Full HD (1080p) offrono un’ottima resa per chi ha una scheda grafica di fascia media, mentre i monitor Quad HD (1440p) e 4K sono ideali per chi cerca una qualità visiva superiore e possiede una scheda grafica potente. Altro aspetto fondamentale è la frequenza di aggiornamento: per il gaming, valori di 144Hz o superiori garantiscono una fluidità eccezionale, importante soprattutto per i giochi competitivi. Infine, il tempo di risposta, che indica quanto velocemente i pixel cambiano colore, dovrebbe essere il più basso possibile (intorno a 1ms) per evitare sfocature e migliorare la reattività.

La tecnologia del pannello è un altro elemento cruciale nella scelta del monitor. I pannelli TN (Twisted Nematic) offrono tempi di risposta rapidi e sono spesso la scelta preferita per i giochi competitivi, ma possono presentare colori e angoli di visione limitati. I pannelli IPS (In-Plane Switching), invece, offrono una resa cromatica eccellente e angoli di visione più ampi, ma spesso hanno tempi di risposta leggermente più alti. I pannelli VA (Vertical Alignment) bilanciano tempi di risposta e qualità dei colori, con un contrasto elevato, rendendoli adatti sia per il gaming che per la visione di contenuti multimediali. Oggi su Amazon ci sono diversi monitor in offerta , a cominciare da questo interessantissimo Samsung Odyssey G3.

Samsung Odyssey è un brand a cui i giocatori sono molto legati, principalmente per le prestazioni e la qualità che riesce a offrire. Oggi il modello G3 è praticamente regalato, considerato che si tratta di un pannello VA con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms, particolarmente adatto al gaming, ma non solo. Parliamo di un pannello Flat a risoluzione 1920x1080 pixel (Full HD).

Se volete salire di prezzo, e di specifiche, questi sono gli altri Samsung Odyssey con prezzi interessanti oggi. In particolare, il modello G6 è protagonista di un'altra offerta a tempo che lo rende un affare, considerando che è un modello curvo (1000R), da 32 pollici e risoluzione di 2560x1440 pixel con support a HDR600 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Su Amazon, poi, si trovano tanti altri marchi meno popolari, ma in grado di offrire soluzioni che garantiscono prestazioni praticamente paritarie a quelle dei marchi più famosi, ma a prezzi sensibilmente più bassi . In particolare, è sorprendente questo Ultrawide 34 pollici curvo con rapporto d'aspetto di 21:9 a soli 231€. Potete verificare voi stessi come le recensioni su Amazon stesso siano entusiastiche.

A proposito di soluzioni vendute a prezzi bassi nonostante le ottime specifiche, non bisogna mai trascurare il brand ASUS TUF, che molto spesso ripropone soluzioni simili a quelle vendute sotto il brand ROG, sempre di ASUS, ma a prezzi molto più bassi. Ecco un bellissimo Monitor WQHD (2560x1440) da 165Hz con tecnologie come Extreme Low Motion Blur e Adaptive-sync che assicurano la stabilità e la nitidezza delle immagini.

Altri due marchi ricorrenti su Amazon, che propongono ottime soluzioni a prezzi bassi, sono KOORUI e KTC. Da guardare, in particolare, questo ottimo 27 pollici, con frequenza di aggiornamento di 170Hz, e risoluzione addirittura di 2K 2560 x 1440 pixel (WQHD), altrimenti impensabile a questo prezzo.

È un pannello curvo, con tempi di risposta particolarmente bassi e tecnologia VA. Compatibile G-Sync, con supporto ad HDR 10, è valido anche in termini di fedeltà cromatica. Recensioni, ripetiamo, molto positive.