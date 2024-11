Speciale monitor gaming in offerta per il Black Friday: si va dai QD-OLED alle proposte a poco più di 100, ecco i migliori affari

Molti giocatori sono attratti dalle nuove proposte QD-OLED che un po' tutte le case produttrici di monitor stanno facendo. Questo perché i pannelli OLED offrono tempi di risposta particolarmente bassi, anche fino a 0,03 ms, il che si rivela molto congeniale rispetto alla reattività e alla stabilità delle immagini in rapido movimento che sono così tanto ricercate dai giocatori. Solo che questi nuovi monitor hanno spesso prezzi proibitivi, un problema che gli sconti del Black Friday risolvono!

Partiamo con 2 ottime proposte da MSI, tutte e due con tecnologia Quantum Dot ma solo la prima OLED. Si tratta del famosissimo pannello MSI MAG 271QPX, uno dei punti di riferimento in ambito QD-OLED.

Questo è un monitor con caratteristiche molto diverse rispetto ai precedenti: ma se volete un UltraWide da 1500R con risoluzione di 3440 x 1440 pixel costa veramente pochissimo per ciò che offre!

Anche ASUS propone una ricca selezione di proposte orientate al mondo gaming e di editing. ROG con il modello Strix XG259QNS, e il ROG Strix Oled XG27AQDMG, ideali per il gaming competitivo. Quest'ultimo, in particolare, è un altro degli OLED che ora vanno per la maggiore . TUF Gaming con il modello TUF Gaming VG258QM e il TUF VG249Q1R, pensati per fluidità e dettagli straordinari.

Ecco altri 2 MSI molto economici, ma sempre con caratteristiche interessanti per i giocatori. Ottimi per frequenze di aggiornamento, risoluzioni e diagonale, con i 27 pollici che sono ormai giudicati imprescindibili da quasi tutti i giocatori.

Anche LG UltraGear e Gigabyte hanno proposte interessanti, confermando i punti di forza delle soluzioni precedenti in termini di risoluzioni e reattività. C'è anche un altro ottimo pannello curvo, se siete interessati al genere.

Altri monitor interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori.