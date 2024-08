Samsung Odyssey G3: il bellissimo monitor per i giocatori da 165 Hz ora costa meno di 140 euro

I monitor Samsung Odyssey sono sempre i preferiti dai giocatori, per qualità ed eleganza, perlomeno sulla base del dato delle vendite. Oggi è in offerta un modello molto interessante, della linea G3.

Sono partiti gli sconti del 20% in Amazon Seconda Mano - Warehouse!

I monitor Samsung Odyssey sono amati dai giocatori per la loro qualità visiva eccezionale, con risoluzioni elevate e curve avvolgenti che migliorano l'immersione. Offrono tempi di risposta rapidi e frequenze di aggiornamento elevate, ideali per giochi veloci e competitivi. Il design futuristico e le tecnologie avanzate, come il supporto FreeSync Premium, li rendono una scelta top per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Ecco la soluzione oggi in offerta, della famiglia Samsung Odyssey G3, con specifiche per i giocatori. Parliamo di un 27 pollici che è oggi protagonista di un'interessante offerta a tempo in occasione della Amazon Gaming Week.

Si basa su un pannello VA a risoluzione 1920x1080 (Full HD) con refresh rate di 165 Hz, ideali per i giochi di tipo eSport più frenetici. Il tempo di risposta è di 1 ms, mentre non manca il supporto a FreeSync Premium per sincronizzare il frame rate erogato dalla scheda video con la frequenza di aggiornamento ed evitare compromissioni alla qualità delle immagini. Per quanto riguarda le porte a disposizione, troviamo 1 HDMI, 1 Display Port, insieme all'Ingresso Audio. Le modalità di visualizzazione presenti sono Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode.

Il monitor sfoggia un design ergonomico, ma non disturbante, e senza bordi, adattandosi quindi bene anche alle configurazioni multi-monitor. Offre il meglio del potenziale del pannello su cui è basato.