ROG Strix Scope NX TKL Deluxe: tastiera per giocatori con gli avanzati switch ROG NX Red

ROG Strix Scope NX TKL Deluxe è una tastiera per giocatori con due caratteristiche innanzitutto degne di nota. Il formato TKL, più agile senza tastierino numerico per ridurre l'ingombro sulla tastiera e focalizzare l'attenzione sulle azioni di gioco. E soprattutto gli switch proprietari ROG NX Red, del tutto simili ai Cherry MX Red, i quali rappresentano la migliore soluzione per il gaming per via della loro escursione completamente lineare senza feedback, per la loro silenziosità e per l'elevata reattività.

Gli switch ROG NX Red, infatti, forniscono un punto di attivazione a 1,8 mm. Serve una forza iniziale di 40gf per ottenere l'attivazione, mentre la corsa dello switch si ferma a 55gf. Il primo valore è così pensato per evitare le pressioni accidentali, il secondo garantisce un feedback di rimbalzo ottimale. Sono valori molto simili, come detto, a quelli dei Cherry MX Red, che garantiscono le condizioni ottimali per il gaming. Un po' meno per la digitazione, proprio per l'assenza di un feedback tattile o sonoro, che può disturbare chi non è abituato a switch così tanto lineari.

Ma non sono le uniche caratteristiche salienti di ROG Strix Scope NX TKL Deluxe, la quale si rivela solida e resistente, oltre che ampiamente configurabile con la sua accattivante illuminazione RGB. La tastiera è anche facilmente trasportabile con il cavo USB rimovibile (non è wireless) e il poggiapolsi con aggancio magnetico, che garantisce maggiore comfort per le lunghe sessioni di digitazione o gaming, ma che può essere rimosso facilmente.

La tastiera è pensata principalmente per i giocatori, come dimostra il tasto Ctrl sinistro allargato per minimizzare le pressioni accidentali sugli altri pulsanti. Non manca la Stealth Key, che alla pressione nasconde tutte le app in esecuzione e muta istantaneamente l'audio (si trova in corrispondenza di F12). Con la combinazione di pulsanti Fn+Ins è inoltre possibile passare dalla modalità con tasti funzione a quella con i controlli multimediali. Fn serve anche a disabilitare il pulsante Windows, onde evitare pressioni accidentali con conseguente ritorno al desktop dalla sessione di gioco. La tastiera di Asus ROG, poi, si avvale di tecnologie di tipo Anti-Ghosting e N-Key Rollover, che assicurano che tutte le pressioni vengano registrate anche quando si premono tanti pulsanti contemporaneamente.

La piastra superiore in alluminio garantisce le prestazioni di robustezza a cui abbiamo accennato, mentre la finitura con il logo di Asus ROG rende l'estetica di questa tastiera accattivante. La tastiera è compatta e questo si traduce in un ingombro molto ridotto sulla scrivania per poter lasciare spazio alle altre periferiche di gioco. È dunque il compagno ideale di quei mouse per cui è possibile impostare valori di sensibilità particolarmente bassi allo scopo di ottenere maggiore precisione nel puntamento.

Per quanto riguarda gli effetti di illuminazione, i tecnici di Asus ROG hanno predisposto un LED separato per ciascuno degli switch. I copritasti rialzati rispetto alla superficie della scocca principale, inoltre, permettono all'illuminazione di fuoriuscire. Il sistema si basa sulla tecnologia di Aura Sync, la quale permette una completa personalizzazione tramite software e la sincronizzazione con gli effetti di altre periferiche compatibili. Con la combinazione di pulsanti FN+frecce direzionali, inoltre, si può passare da un preset di illuminazione all'altro e cambiare l'intensità dell'illuminazione stessa. Ci sono 10 preset a disposizione dei giocatori, tra cui gli effetti più accattivanti, l'illuminazione stabile a un solo colore e la possibilità di spegnere completamente l'illuminazione.

La tastiera si può configurare anche tramite il software Armoury Crate, il quale permette anche di impostare dei profili utente, di registrare delle macro e associarle ai pulsanti e anche di tracciare le statistiche sull'hardware durante le sessioni di gioco. La tastiera, infatti, è dotata di memoria on board per la memorizzazione di profili e macro, che dunque continuano a funzionare anche a software non attivo.

In definitiva, ROG Strix Scope NX TKL Deluxe è un'ottima tastiera per i giocatori. È decisamente robusta e resistente, pur riducendo l'ingombro sulla superficie d'appoggio. La sua estetica è accattivante (forse fin troppo, come nel consueto stile delle periferiche Asus ROG), mentre gli switch ROG NX Red, come i Cherry MX Red, sono semplicemente la migliore soluzione per il gioco.

ROG Strix Scope NX TKL Deluxe viene venduta a poco più di 140 Euro. C'è anche la versione Strix Scope TKL con i Cherry MX Red al posto della soluzione proprietaria Asus ROG e priva di poggiapolsi, a un prezzo inferiore di circa 10 Euro. Entrambe sono disponibili con layout in italiano.