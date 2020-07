Razer Cynosa V2: illuminazione RGB personalizzabile per singolo tasto e controlli multimediali dedicati

Razer annuncia la nuova versione della sua tastiera a membrana Cynosa. Parliamo di una tastiera la cui illuminazione è personalizzabile a livello di ogni singolo tasto e dotata di controlli multimediali dedicati. Una soluzione entry-level che nella prima versione è stata nominata la tastiera gaming a membrana più venduta negli Stati Uniti, secondo The NPD Group, U.S. Retail Tracking Service.

A differenza della maggior parte delle tastiere da gioco entry-level che offrono un’illuminazione a zone limitate, la Cynosa V2 dispone di effetti luminosi avanzati in ogni singolo tasto con Razer Chroma RGB. Si sincronizza inoltre con una library in continua espansione di effetti luminosi integrati in Chroma per giochi famosi.

Per comodità sono stati aggiunti nuovi controlli multimediali dedicati. Ora i gamer possono inoltre mantenere ordinato il proprio setup grazie alle nuove scanalature per i cavi poste sul retro della tastiera.

Per maggiori informazioni sulla Razer Cynosa V2, visitare il sito di Razer.