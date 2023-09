PS5 con raffreddamento a liquido custom? Si può fare con questo monoblocco EK

EK Water Blocks ha stupito tutti con un dispositivo di raffreddamento a liquido dedicato a PS5: EK-QuantumX Cooling Station Monoblock. Si tratta del primo monoblocco realizzato per la console giapponese capace di raffreddare a liquido l'intero PCB dell'ammiraglia Sony. Il prezzo è di 449 euro e sarà disponibile da fine ottobre sia per la variante Digital che per quella con lettore ottico.

Il nuovo dispositivo dell'azienda slovena richiede lo smontaggio dell'intera console e l'estrazione del PCB, il quale verrà completamente rinchiuso nel waterblock di EK. Il sistema raffredda a liquido praticamente tutti i componenti critici dell'ammiraglia Sony: SoC, memorie, controller, VRM e perfino l'unità di archiviazione.

Il plate che andrà a toccare il chip è realizzato in rame elettrolitico nichelato e il trasferimento del calore, così come avviene per i PC, è affidato alla pasta termica o al metallo liquido. Tutti gli altri componenti, invece, avranno dei pad termici specifici inclusi nel pacchetto.

A togliere il fiato è senza dubbio l'estetica di questo dispositivo che si presenta non solo elegante, ma anche molto più compatto rispetto alla versione standard della console. Inoltre, il sistema di montaggio stand-off ATX rende il sistema perfettamente adattabile ai tradizionali case mATX per i PC da gaming.

Naturalmente, non è stata trascurata l'illuminazione D-RGB che consente ai giocatori di personalizzare gli effetti e i colori del blocco attraverso una striscia di 24 LED indirizzabili individualmente. Il tutto con la promessa di un significativo vantaggio in termini di prestazioni di raffreddamento: secondo EKWB la presenza di un radiatore riduce notevolmente la velocità delle ventole, la cui variazione in termini di rumorosità dovrebbe rivelarsi quasi impercettibile – i giocatori di God of War sapranno sicuramente a cosa si riferisce l'azienda.

L'intero sistema richiede due soli raccordi da 1/4" per realizzare il proprio circuito di raffreddamento a liquido. Il tutto è realizzato con la massima cura dei dettagli attraverso lavorazioni CNC all'avanguardia e complementi estetici realizzati in acciaio e alluminio, che però non entrano mai in contatto con il liquido evitando la mescolanza di metalli.