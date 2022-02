Philips: tre nuovi monitor gaming della serie M3000

Con l'identificativo Monitors M3000, Philips si riferisce alla propria serie dedicata ai giocatori. Ora arricchita con i modelli 27M1N3200VA, 27M1N3200VS e 27M1N3200ZA, di cui quest'ultimo dotato di tecnologia IPS LED wide view e gli altri due basati su tecnologia VA per immagini ad alto contrasto con ampi angoli di visualizzazione. Tutti e tre i display forniscono 165Hz di frequenza di aggiornamento per PC gaming e una risposta veloce di 1ms (MPRT). È anche possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione FHD per i giocatori da console.

Lo stile generale della serie è caratterizzato da un nuovo supporto audace con texture metallica per un look minimalista che si abbina a qualsiasi ambiente, setup o anche uffici domestici, e coloro che pianificano una configurazione multi-monitor apprezzeranno particolarmente il design senza cornice su tre lati che crea l'illusione di un display più grande.

Oltre all'esterno audace, questi monitor offrono caratteristiche per sostenere intense sessioni di gioco e fornire vantaggi rispetto agli avversari. Il basso input lag riduce il ritardo dispositivo/monitor, migliorando l’esperienza gaming nei giochi competitivi. Il nuovo display gaming Philips ha un OSD ad accesso rapido messo a punto per i giocatori, che mette a disposizione molteplici opzioni.

I tre monitor gestiscono una risoluzione di 16:9 Full HD (1920 x 1080) e sono progettati per sostenere lunghe sessioni di gioco, questi modelli sono dotati di una serie di tecnologie che assicurano il comfort e il benessere degli utenti. I monitor sono dotati della modalità LowBlue e della tecnologia Flicker-free per assicurare un'esperienza visiva facile per gli occhi. Mentre l'inclinazione, la rotazione, il perno e la regolazione dell'altezza sono possibili su 27M1N3200VA e 27M1N3200ZA per una configurazione ergonomica ottimizzata.

Modello 27M1N3200ZA 27M1N3200VA 27M1N3200VS Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Refresh Rate 165Hz 165Hz 165Hz Pannello IPS VA VA Tempo di risposta 1ms MPRT 1ms MPRT 1ms MPRT Sync Technology Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Regolazioni del supporto Altezza, Inclinazione, Girevole, Perno Altezza, Inclinazione, Girevole, Perno Inclinazione

Il Philips 27M1N3200VS e 27M1N3200VA sono disponibili da febbraio 2022 al prezzo consigliato di €269 e €279 rispettivamente. Il Philips 27M1N3200ZA sarà disponibile da marzo 2022 al prezzo di €299.