Offerte SteelSeries: prezzi super per i giocatori su mouse, tastiere e cuffie da gioco

Qualsiasi esperto di videogiochi e di gaming competitivo vi parlerà bene della linea di mouse SteelSeries Rival. Sono costruiti prendendo a modello le esigenze dei giocatori di titoli eSport, con ergonomia semplice e compatta, sensori dalle prestazioni elevatissime, pulsanti reattivi e un ottimo software. I mouse Rival nel corso degli anni sono arrivati in tutte le forme e con tutte le caratteristiche, anche nella variante wireless. Ora questi sono in offerta su Amazon con Prezzi super!

Altrettanto interessanti sono i modelli Aerox, che puntano principalmente sul fattore leggerezza. Presentano la caratteristica struttura a nido d'ape che non rinuncia alla robustezza, ma solo a buona parte del peso. Non viene trascurata nemmeno la personalizzazione, funzionale o estetica che sia, con un'illuminazione dinamica a 3 zone.

, invece, è stata progettata n collaborazione con oltre 100 videogiocatori professionisti al fine di raccogliere l'esperienza maturata sul campo e trasformarla in periferiche pensate per vincere ogni partita. Tre sono i mouse proposti,, tutti equipaggiati con, da 100 milioni di click, sensore dae realizzati con scocca uguale per tutte e tre le periferiche caratterizzata da dimensioni pari a

L'attenzione che SteelSeries riserva ai mouse non vuol dire che non ci sia altrettanto scrupolo sulle cuffie, così come per quanto riguarda le tastiere gaming. Qualsiasi giocatore impegnato confermerà che le cuffie con buon audio posizionale sono determinanti per la prestazione in gioco. E con queste SteelSeries Arctis Prime offre una soluzione senza compromessi da questo punto di vista, che oggi costa veramente poco rispetto al valore che offre .

È una cuffia ad alte prestazioni dotata di microfono, realizzata con cuscinetti auricolari in similpelle per il miglior isolamento acustico possibile. Arctis Prime è caratterizzato da una struttura in metallo resistente e leggera, microfono con certificazione Discord con cancellazione del rumore, cavo staccabile da 3,5 mm e controlli del volume e mute direttamente presenti sulla cuffia.

Occhio anche alle versioni wireless che si connettono al sistema di gioco tramite dongle USB-C compatto. Offrono qualità dell'audio paragonabile a quelle dei modelli precedenti, insieme alla comodità di indossarle in qualsiasi circostanza senza risentire dell'ingombro dei cavi. Con il loro ottimo audio posizionale, sono ottime anche per il televisore e per la visione di film.

Altrettanto interessanti sono le SteelSeries Tusq, dotate di design ergonomico con auricolari in silicone di alta qualità in 3 misure. Con ottime prestazioni gaming simili a quelle dei modelli precedenti, possono rappresentare la soluzione ideale per chi si stanca velocemente a indossare le più tradizionali cuffie Over-ear.

Per quanto riguarda le tastiere, SteelSeries propone un altro brand molto apprezzato, Apex. Qui trovate un bell'assortimento, tra soluzioni meccaniche e a membrana, wireless e cablate, con display OLED per tracciare costantemente tutte le informazioni sul funzionamento del PC, con poggiapolsi, ma sempre con l'irrinunciabile illuminazione RGB!

Qui altre offerte SteelSeries