Nuovo monitor gaming AGON PRO AG254FG da 360 Hz e Nvidia Reflex

AGON PRO AG254FG è il nuovo monitor gaming di alto livello di AOC da 24,5" (62,2 cm) con pannello IPS veloce con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 360 Hz che, combinata con un tempo di risposta GtG di 1 ms e Nvidia G-Sync con Nvidia Reflex Latency Analyzer, riduce al minimo la latenza di sistema.

Insignito del "reddot design award", il design di questo monitor offre vari punti di interesse. Per ridurre le distrazioni e aumentare la visibilità, il design frontale senza bordi - su 3 lati - presenta uno scudo d'ombra in grado di ridurre l’impatto luminoso dei palchi dei tornei. Sul retro, il monitor è dotato di linee decise e dell'illuminazione AGON Light FX RGB, che fornisce 14 modalità di illuminazione e 10.000 combinazioni di luci RGB personalizzabili con il software dedicato G-Menu di AOC. La proiezione del logo AGON LED completa la dotazione estetica del monitor.

La risoluzione Full HD di questo pannello garantisce la nitidezza di cui giocatori di eSport hanno bisogno e, allo stesso tempo, consente agli utenti di utilizzare tutto il potenziale della GPU in termini di velocità e frame rate. Il pannello IPS supporta una copertura sRGB del 110% per una riproduzione dei colori vivida e naturale e offre ampi angoli di visione di 178°/178°. Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, il display può anche decodificare e rappresentare correttamente i dati HDR per una gamma dinamica realistica.

Inoltre, l'AG254FG ha un processore NVIDIA G-Sync nativo, con un intervallo di frequenza di aggiornamento variabile di 1-360 Hz, che elimina lo stuttering e il tearing abbinando la frequenza di aggiornamento del monitor al frame rate della GPU. Inoltre, attraverso la tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur utilizza la retroilluminazione stroboscopica per ridurre il fenomeno del motion blur.

AGON PRO AG254FG è poi dotato della tecnologia Nvidia Reflex, la quale riduce la latenza di sistema a livelli molto bassi, permettendo agli sviluppatori di eliminare la coda di rendering della GPU e ridurre la contropressione della CPU nelle scene a uso intensivo della GPU. Inoltre, l'analizzatore di latenza può misurare il tempo esatto tra un clic del mouse e la modifica dei pixel sullo schermo, cosa che in precedenza era possibile solo con telecamere ad alta velocità e speciali attrezzature.

Grazie al supporto ergonomico, regolabile in altezza, girevole e inclinabile, AGON PRO AG254FG è attento anche alla postura dei giocatori. L'hub USB a 4 porte consente di collegare il mouse e la tastiera direttamente al monitor, mentre gli altoparlanti stereo da 5 W con suono DTS offrono un suono potente per l'uso quotidiano, quando non sono necessarie le cuffie.

Ulteriori funzioni di gioco includono il Dialpoint, la sovrapposizione del mirino per aiutare i giocatori a migliorare la mira, il Frame Counter per mostrare le informazioni sui fotogrammi al secondo su uno qualsiasi dei quattro angoli, la funzione AOC Shadow Control per schiarire le aree scure senza influenzare il resto dello schermo o vice viceversa, l'impostazione AOC Game Color per modificare i livelli di saturazione e 6 modalità di gioco per diversi generi di gioco (3 delle quali personalizzabili dall'utente).

Il primo modello AGON PRO, l'AGON PRO AG254FG da 24,5 pollici, sarà disponibile da settembre 2021 al prezzo consigliato di 849 euro.