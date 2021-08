Nuovi Razer Hammerhead True Wireless: illuminazione RGB e cancellazione attiva del rumore

Razer ha annunciato la seconda generazione di earbud Hammerhead True Wireless. A differenza del modello precedente, si avvalgono di illuminazione Razer Chroma RGB e di cancellazione attiva del rumore (ANC). Parliamo di TWS adatte principalmente ai giocatori, ma non solo.

Razer Hammerhead True Wireless: connessione a bassa latenza e altre opzioni per i giocatori

Il feed forward ANC con doppi microfoni per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) e i gommini in silicone, infatti, possono essere molto utili anche per scopi diversi dal gaming. Per i giocatori, però, offrono la modalità di gioco a latenza ultra-bassa di Razer (60ms). I nuovi Hammerhead True Wireless si caratterizzano, inoltre, per una durata della batteria fino a 32,5 ore.

Per potenziare ulteriormente l’esperienza audio, gli Hammerhead True Wireless si connettono senza problemi all’app Razer Audio (disponibile su Google PlayStore e Apple App Store), consentendo di personalizzare il profilo sonoro di musica e giochi su qualsiasi dispositivo abilitato al Bluetooth.

I nuovi earbud Razer Hammerhead True Wireless mettono inoltre a disposizione interessanti opzioni di personalizzazione, a partire dall’illuminazione Razer Chroma RGB ma anche dell'audio, in modo da adattarlo a qualsiasi tipo di uso, anche e soprattutto in movimento. Sono già disponibili al prezzo di €139,99.