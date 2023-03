Nokia Game Controller 5000: tecnologia di controllo del movimento e design elegante per i giochi Android

Nokia e StreamView GmbH, licenziataria del marchio Nokia per Smart TV e set-top box in Europa, hanno presentato un nuovo controller di gioco specificamente ottimizzato per i giochi mobile per Android. Il gamepad è dotato di giroscopio a sei assi e di doppi motori vibranti, e si connette allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth.

In combinazione con qualsiasi dispositivo Android, tra cui gli Smart TV e i dispositivi di streaming Nokia, gli utenti possono accedere a oltre 7.000 applicazioni e giochi Android nel Google Play Store. Un solo tocco del pulsante Google Assistant del controller consente di navigare agevolmente tra i menu o di cercare i giochi più recenti.

I due motori a vibrazione integrati garantiscono feedback tattile adeguato rispetto all'esperienza di gioco. Con l'aiuto del giroscopio a sei assi integrato (tecnologia dei sensori per il controllo del movimento), i giocatori possono navigare o mirare semplicemente muovendo il controller. Il controllo del movimento non solo è più preciso, ma anche più veloce rispetto alla navigazione con lo stick analogico o i pulsanti direzionali.

Nokia ha provveduto a dotare il controller di un design ergonomico, mentre l'autonomia si spinge fino a 14 ore. Il controller si può connettere anche con il cavo USB-C incluso nella confezione, che consente di ricaricare il dispositivo in due ore. Il Nokia Game Controller 5000 è disponibile online su streamview.com e nei negozi di tutta Europa al prezzo di vendita consigliato di 49,90 euro (IVA inclusa).