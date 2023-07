Nightsabre Wireless: Corsair lancia il nuovo mouse da gioco per appassionati di eSport

Nightsabre Wireless è il nuovo mouse per giocatori di Corsair che vanta 11 pulsanti programmabili, tra cui l’inclinazione della rotella di scorrimento a destra e sinistra, da personalizzare in base alle specifiche necessità di gioco. Si possono salvare le impostazioni personalizzate fino ad un massimo di cinque profili integrati e cambiare i profili agevolmente, anche durante le partite. Inoltre, la tecnologia Slipstream Wireless punta a una latenza inferiore a 1 ms, mentre è sempre possibile connettere il mouse in modalità Bluetooth.

Le eleganti linee di Nightsabre si adattano a qualsiasi stile di impugnatura e garantiscono performance da professionisti senza sacrificare il comfort, grazie anche alle pratiche impugnature laterali testurizzate. Il mouse è poi dotato di sensore ottico Marksman da 26.000 DPI, mentre i due pulsanti principali equipaggiano tecnologia Corsair Quickstrike in grado di attivare gli switch ottici istantanei del mouse con una latenza quasi nulla. I colpi e le azioni vengono, infatti, registrati senza debounce o ritardi.

Gli effetti RGB sul mouse sono inoltre personalizzabili tramite il software proprietario iCue. Con quest'ultimo si può anche controllare la rimappatura di tasti e pulsanti, la regolazione dei DPI, i profili di illuminazione iCue Murals e molto altro ancora.

Nightsabre Wireless si può adesso acquistare sul sito di Corsair a €169,99.