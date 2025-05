Netflix abbandona i vecchi Fire TV dal 3 giugno 2025: quali sono e cosa fare

Netflix interrompe il supporto per i dispositivi Fire TV di prima generazione dal 3 giugno 2025, rendendo necessario l'aggiornamento dell'hardware per continuare a utilizzare il servizio di streaming. La decisione è legata all'incompatibilità dei vecchi dispositivi con i moderni codec video come l'AV1, spingendo gli utenti verso i nuovi modelli Fire TV Stick disponibili a partire da 44,99 euro.

Netflix ha ufficialmente annunciato che dal 3 giugno 2025 terminerà il supporto per alcuni dei dispositivi Fire TV più datati, segnando la fine di un'era per milioni di utenti che ancora utilizzano hardware di prima generazione. Questa decisione, comunicata tramite email agli utenti interessati, rappresenta un momento cruciale per chi possiede dispositivi Amazon Fire TV prodotti tra il 2014 e il 2016.

I dispositivi coinvolti nella dismissione

I modelli che perderanno definitivamente l'accesso a Netflix sono tre dispositivi specifici della prima generazione Amazon Fire TV:

Fire TV (2014) - Il dispositivo originale lanciato oltre dieci anni fa

- Il dispositivo originale lanciato oltre dieci anni fa Fire TV Stick (2014) - La prima versione della celebre chiavetta HDMI

- La prima versione della celebre chiavetta HDMI Fire TV Stick con Alexa Voice Remote (2016) - Il modello che introdusse i controlli vocali

Questi dispositivi, pur avendo rappresentato una rivoluzione nel mondo dello streaming domestico, sono ormai considerati obsoleti dal punto di vista tecnologico. Amazon ha cessato di fornire aggiornamenti significativi per questi modelli già da diversi anni, lasciandoli progressivamente indietro rispetto alle moderne esigenze di streaming.

Le ragioni tecniche dietro la decisione

Sebbene Netflix non abbia fornito una spiegazione tecnica dettagliata, gli esperti del settore concordano sul fatto che la principale motivazione riguarda l'incompatibilità con i codec video moderni. Il codec AV1, in particolare, rappresenta il futuro dello streaming video, offrendo una compressione superiore e una qualità dell'immagine migliore, specialmente per gli abbonati al piano Premium.

I dispositivi di prima generazione semplicemente non possiedono la potenza di calcolo necessaria per decodificare questi nuovi standard video. L'adozione del codec AV1 da parte di Netflix, iniziata nel 2021, garantisce una qualità video superiore con un minor consumo di banda, ottimizzando l'esperienza visiva anche con connessioni internet limitate.

Questa non è la prima volta che Netflix effettua una "pulizia" del proprio ecosistema di dispositivi supportati. Nel corso degli anni, la piattaforma ha già interrotto il supporto per vecchi lettori DVD, Blu-ray, tablet, console e smart TV che non riuscivano più a stare al passo con le evoluzioni tecnologiche.

Come verificare la compatibilità del proprio dispositivo

Per gli utenti che non sono certi del modello in loro possesso, la verifica è semplice e immediata. È sufficiente accedere alle Impostazioni del dispositivo Fire TV, selezionare "Il mio Fire TV" e cliccare su "Informazioni". Se il dispositivo risulta essere di prima generazione, sarà necessario procedere con l'aggiornamento prima del 3 giugno.

Netflix ha anche aggiornato la propria sezione di supporto, introducendo nuovi codici di errore (R4, R12 e R25-1) che potrebbero comparire sui dispositivi obsoleti. Questi codici serviranno a identificare chiaramente quando un dispositivo non è più supportato.

Le alternative moderne: prestazioni e prezzi

Fortunatamente, l'aggiornamento non richiede investimenti eccessivi. Amazon offre diverse opzioni per sostituire i dispositivi obsoleti, ognuna progettata per specifiche esigenze di utilizzo:

Il Fire TV Stick HD rappresenta la soluzione più economica a 44,99 euro, perfetta per chi possiede televisori HD e cerca un'esperienza di streaming fluida e aggiornata. Questo dispositivo supporta la risoluzione Full HD e include il telecomando vocale Alexa per il controllo smart home.

Per chi possiede televisori 4K, il Fire TV Stick 4K a 69,99 euro offre supporto completo per contenuti Ultra HD, HDR, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Il dispositivo è equipaggiato con un processore quad-core da 1,7 GHz e 8 GB di memoria interna, garantendo prestazioni fluide anche con i contenuti più esigenti.

La soluzione top di gamma è rappresentata dal Fire TV Stick 4K Max a 79,99 euro. Questo modello di seconda generazione vanta un processore quad-core da 2,0 GHz, 16 GB di memoria interna e supporto per il Wi-Fi 6E, garantendo streaming ultra-fluido anche in case con molti dispositivi connessi.

L'importanza dell'aggiornamento tecnologico

Aggiornare il proprio dispositivo Fire TV non significa solo mantenere l'accesso a Netflix, ma anche prepararsi per il futuro dello streaming. I nuovi modelli supportano tecnologie all'avanguardia come il Dolby Atmos per l'audio immersivo, il Dolby Vision per immagini più vivide e il Wi-Fi 6E per connessioni più stabili.

Inoltre, questi dispositivi ricevono regolarmente aggiornamenti software che introducono nuove funzionalità e migliorano la sicurezza. La compatibilità con l'assistente vocale Alexa permette anche di controllare dispositivi smart home direttamente dal telecomando, trasformando il Fire TV in un hub centrale per la casa intelligente.