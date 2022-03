Monitor gaming MSI: da oggi forti sconti su Amazon su tutte le fasce di prezzo

Con l'arrivo della primavera partono gli sconti pazzi su tantissimi prodotti MSI. La categoria più in vista è quella dei monitor gaming, presenti in grande quantità e con forti sconti su Amazon. Ecco qui una selezione dei migliori prodotti in promozione:

, con pannello curvo da 24 pollici, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta 1ms;, un IPS da 240Hz e tempo di risposta di 1ms;, Rapid IPS da 360Hz; e, di nuovo curvo da 34 pollici e refresh rate da 165 Hz.

Gli sconti rappresentano un'occasione unica per acquistare i monitor MSI e spesso portano i prodotti al loro minimo storico. Possono superare i 200 euro e nel caso dell'Oculux NXG253R si arriva a un taglio di ben 449 euro!

I monitor non sono l'unico prodotto interessante oggi in offerta sullo store MSI su Amazon. Date un occhio a questi mouse, tastiera e cuffie, sempre di qualità molto alta!

Anche schede madri, SSD e schede video: tutti i prodotti MSI in offerta