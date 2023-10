M75 Air: il mouse ultraleggero e wireless di Corsair, per i giocatori e non solo

Una delle più spiccate tendenze nel settore dei mouse da gioco è quella che prevede periferiche di ridotte dimensioni e, soprattutto, il più possibile leggere. I vari produttori le stanno letteralmente svuotando di ogni componente possa risultare superflua, in modo da consentire al giocatore il controllo più possibile agile e preciso. Anche Corsair vuole ora iscriversi in questo solco, e lo fa con il nuovo M75 Air.

Parliamo di un mouse perfettamente simmetrico che pesa solamente 60 grammi. Rispetto ad altri mouse superleggeri presenta dimensioni leggermente più generose, adattandosi bene anche ai giocatori con le mani più grandi. Il mouse si rivela particolarmente congeniale in concomitanza di movimenti rapidi e precisi, soprattutto per le azioni di tipo "spazza e ricentra", ovvero quando muoviamo velocemente il mouse lateralmente, lo solleviamo leggermente e lo riportiamo alla posizione di partenza.

Inoltre, si tratta di una periferica che vanta le più sofisticate tecnologie di Corsair nell'ambito dei mouse da gioco come il sensore ottico Marksman da ben 26K DPI, che garantisce sensibilità e precisione sopra la media anche quando si tratta di riprodurre piccoli movimenti, così come della tecnologia Splipstream per la connessione wireless. In altri termini, specifiche che possono tranquillamente aderire agli usi professionali.

Per quanto riguarda le altre specifiche, Corsair parla di tracciamento a 650 IPS e accelerazione di 50G, numeri che sono indispensabili per poter godere di quella precisione che ci si aspetta da una periferica del genere. Molto interessanti anche i due pulsanti centrali, che danno la sensazione di robustezza e precisione già al primo clic. Anche in questo caso Corsair parla di latenze nulle grazie all'uso della tecnologia che definisce Quickstrike. Questo è possibile grazie alla presenza di switch ottici alla base dei pulsanti, che eliminano i tempi di rimbalzo (il tempo che passa da un clic al successivo, fondamentale per quei giochi che richiedono continue pressioni).

Come abbiamo detto, si tratta di una periferica che nasce per la connessione wireless, ma che può essere anche connessa in Bluetooth e tramite il cavo USB fornito nella confezione. Quest'ultimo non serve solo a ricaricare la batteria interna al mouse, ma può essere usato anche per il normale funzionamento, qualora non si gradisse la connessione wireless. In questo modo si può anche ricaricare mentre si gioca, con una ricarica completa che richiede circa 75 minuti. Se usato in modalità completamente wireless, Corsair M75 Air, invece, garantisce circa 100 ore di funzionamento in Bluetooth e circa 45 ore in Wi-Fi.

I piedini sulla superficie sottostante del mouse sono realizzati con cuscinetti in PTFE a basso attrito. Durante le nostre prove, il mouse è risultato molto scorrevole e preciso nei movimenti, mentre i cuscinetti, all'occorrenza, possono essere facilmente sostituiti. Come tutte le periferiche Corsair, inoltre, anche M75 Air può essere ulteriormente personalizzato con il software iCUE, dalle sensibilità in DPI associate ai vari profili, alle funzioni dei pulsanti principali, così come alla calibrazione sulla base del tipo di superficie sulla quale lo utilizziamo.

Benché ci sia una modalità software, che permette di realizzare alcune configurazioni tramite combinazioni di pulsanti del mouse, il massimo potenziale in termini di personalizzazione lo abbiamo solo tramite iCUE. Tantissime le possibilità di configurazione a nostra disposizione: dall'amalgamare gli effetti di illuminazione con quelli di altre periferiche compatibili con iCUE alle ottimizzazioni per salvaguardare la batteria del mouse, ma anche la possibilità di configurare il tempo di rimbalzo e di calibrare il tracciamento in funzione della superficie su cui usiamo il mouse. Ma si possono regolare anche Angle Snapping, distanza di sollevamento e molto altro, così come sono abituati i giocatori più impegnati.

Per quanto riguarda la superficie sottostante, inoltre, troviamo anche l'alloggiamento in cui riporre il ricevitore USB, che va ovviamente tenuto connesso a una porta USB-A (2.0 o 3.0) del PC durante l'utilizzo in modalità wireless. Sempre nei dintorni c'è anche un pulsante a forma triangolare per passare dalla modalità wireless a quella cablata. Infine, sopra ecco la porta USB-C per la connessione cablata.

Quando il mouse è connesso in wireless o Bluetooth, si registra una latenza superiore di qualche millesimo di secondo rispetto alla connessione con cavo, assolutamente impercettibile durante l'uso, anche nel caso dei giochi più frenetici. La connessione viene realizzata sulla rete Wi-Fi con banda da 2,4 GHz o Bluetooth con i sistemi con compatibilità Bluetooth 4.0 o più recente.

Corsair M75 Air Wireless si rivela un ottimo mouse, con una dotazione simile a quella di altri mouse Corsair di recente introduzione sul mercato. È l'ideale per chi predilige le periferiche leggere ma al contempo non piccolissime, rivelandosi pertanto congeniale anche per quei giocatori che hanno mani piuttosto grandi. M75 Air è stato appena introdotto sul mercato al prezzo di 149,99 €.