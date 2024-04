Logitech G PRO X 60 è la nuova tastiera ''pro player'' da gaming con tecnologia KEYCONTROL

Nel mondo sempre più competitivo degli esport, l'attrezzatura gioca un ruolo fondamentale nel raggiungere il successo. I pro player richiedono periferiche all'avanguardia che offrano il massimo delle prestazioni e una personalizzazione senza compromessi. È proprio per soddisfare queste esigenze che Logitech G annuncia l'arrivo della nuova tastiera da gioco Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED. Vediamo di cosa si tratta.

Compatta e dalle prestazioni da urlo

La PRO X 60 è una tastiera compatta, dal formato 60%, pensata appositamente per le esigenze dei pro player di oggi. Il layout ridotto lascia molto più spazio sulla scrivania per i movimenti ampi del mouse, un fattore cruciale nelle competizioni FPS ad altissimo livello. Pur essendo di dimensioni contenute, la PRO X 60 non rinuncia a nulla in termini di funzionalità ed è stata progettata per offrire agli utenti il massimo in fatto di personalizzazione e controllo.

"La PRO X 60 è perfetta per chi ha bisogno di una tastiera in grado di adattarsi a qualsiasi configurazione e condizione. È anche facilissima da portare con sé quando si viaggia. La adoro", ha dichiarato Michaela 'mimi' Lintrup, pro player di G2 Esports nel titolo Valorant.

La chiave del successo: KEYCONTROL

Sebbene le tastiere compatte siano ottime per il gaming competitivo, spesso mancano di alcuni tasti critici di cui i pro player hanno bisogno. Logitech G ha trovato la soluzione a questo problema con l'innovativa tecnologia KEYCONTROL. KEYCONTROL è uno strumento di facile utilizzo, attivato attraverso il software Logitech G HUB, che offre agli utenti un numero significativamente maggiore di opzioni di personalizzazione. Grazie a questa funzionalità, i giocatori possono assegnare fino a 15 funzioni per tasto, adattando perfettamente la tastiera al proprio stile di gioco.

In combinazione con la funzione G-SHIFT, che consente di assegnare un'azione aggiuntiva a quasi tutti i tasti (come ad esempio a un tasto laterale del mouse), KEYCONTROL permette di accedere rapidamente a qualsiasi comando, posizionandolo esattamente dove serve. Questo garantisce un accesso fulmineo alle funzioni essenziali, spingendo i giocatori a dare il meglio di sé per la vittoria.

"Adoro la tastiera PRO originale, ma ora che il mio gioco si è evoluto, volevo qualcosa di più piccolo che mi permettesse di avere più spazio sulla scrivania per il mouse, senza perdere tutte le funzioni dei tasti", ha dichiarato Emma "Emy" Choe, pro player di FlyQuest RED nel titolo CounterStrike 2. "Ora che ho la PRO X 60 con KeyControl, ho più spazio muovermi, pur potendo adattare il mio layout in modo da non perdere nessun tasto. Non vedo l'ora di usarla durante una competizione".

Prestazioni e affidabilità wireless al top

Oltre alle incredibili funzionalità di personalizzazione, la PRO X 60 è dotata della tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G, progettata per offrire prestazioni velocissime e una connessione estremamente robusta, anche negli ambienti più difficili. Quando un pro player partecipa a un torneo, è spesso circondato da migliaia di dispositivi che generano interferenze radio, come telefoni cellulari, telecamere di produzione e reti varie. Logitech ha testato LIGHTSPEED in una camera anecoica all'avanguardia, generando interferenze equivalenti per garantire il perfetto funzionamento del protocollo wireless.

"È importantissimo disporre di una connessione affidabile e veloce quando si è in gara, perché si vuole avere la minor quantità possibile di input lag quando si è in uno scenario competitivo. Avere una connessione wireless davvero veloce può fare la differenza tra vincere e perdere ai massimi livelli", ha dichiarato Evan "Verhulst" Verhulst, pro player di TSM nel titolo Apex Legends.

Switch ottici di nuova generazione

La PRO X 60 è disponibile con switch GX Optical, sia in configurazione tattile che lineare, che offrono un'attuazione più rapida rispetto agli switch meccanici standard, per un gioco ancora più reattivo. A differenza degli switch meccanici, quelli ottici si attivano grazie alla potenza della luce e inviano il comando istantaneamente, eliminando il debounce richiesto dai switch tradizionali. Inoltre, gli switch sono lubrificati in fabbrica e progettati per offrire un'esperienza di gioco e digitazione appagante, con una precisione e una velocità di risposta senza eguali.

Oltre alle già menzionate funzionalità, la tastiera PRO X 60 LIGHTSPEED presenta una serie di ulteriori dettagli che la rendono ancora più completa e versatile:

Keycaps Dual-shot PBT per una maggiore durata

Illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile

Switch per la modalità Game

Roller volume e controlli media

Connettività Bluetooth

Adattatore LIGHSTPEED 2:1

Case per il trasporto semi-rigido

Prezzi e disponibilità

La tastiera da gaming PRO X 60 LIGHTSPEED Wireless è disponibile ora su LogitechG.com presso alcuni mercati selezionati al prezzo consigliato di 199€. È disponibile in tre colorazioni: Nero, Bianco e Rosa.

Grazie alla sua straordinaria versatilità, personalizzazione e prestazioni wireless al top, la nuova PRO X 60 di Logitech G si impone come la scelta ideale per i pro player alla ricerca della tastiera perfetta per dominare le competizioni esport. Un prodotto all'avanguardia, progettato per vincere.