Le imperdibili di Amazon: portatili a meno di 190 Euro, SSD Crucial MX500 e torna l'offerta per Asus Vivobook a meno di 1000 Euro

La rassegna delle offerte Amazon per la giornata odierna prende il via con due proposte per il mondo dei portatili, piuttosto differenti tra loro. La prima riguarda il portatile Chuwi LapBook da 15,6 pollici che viene proposto ad appena 186 Euro. Si tratta di un sistema basilare, provvisto di processore Intel Atom Quad-Core da 1,44GHz e dotato di 4GB di RAM e 64GB di spazio di storage, mentre il display è di tipo FullHD. Si tratta di un'ottima macchina per attività di base, come navigazione e gestione della posta elettronica, che può rappresentare inoltre un buon "muletto" nel caso in cui il nostro sistema principale dovesse incorrere in malfunzionamenti. Ottimo anche come portatile "da vacanza".

La seconda proposta riguarda invece il portatile Asus VivoBook, normalmente proposto a 1219 Euro ma che oggi si trova in offerta a 989 Euro scontato del 19%! Si tratta di un portatile veramente versatile, con una configurazione hardware di tutto rispetto che vede un processore Intel Core i7-7700HQ da 2,8GHz, scheda video GeForce GTX 1050M, 16GB di memoria RAM, unità SSD da 128GB e hard disk da 1TB. Una vera macchina da guerra, provvista di schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD di 1920x1080 pixel. Il prezzo è veramente molto conveniente per tutti coloro i quali ricercano un portatile capace di durare nel tempo e di offrire prestazioni adatte a tutti i tipi di impiego, anche a quello videoludico.

Proseguono le offerte dedicate agli SSD della famiglia Crucial MX500. Quest'oggi si può trovare scontato del 19% il modello Crucial MX500 da 1TB, con interfaccia SATA e formato da 2,5 pollici. Un'altra interessante offerta riguarda lo stesso modello, ma in formato M.2 che viene proposto al 25% di sconto. Tanta capienza e tante prestazioni a prezzi molto convenienti.

Ancora storage, ma con propositi leggermente differenti: i modelli Samsung T5 sono SSD esterni con connettività USB 3.1 che grazie alla velocità di trasferimento dati (superiore di quasi 5 volte a quella di un hard disk esterno meccanico) consente di effettuare lavori anche direttamente dall'unità esterna. Oggi disponibili nei tagli da 500GB e 2TB a prezzi scontati rispettivamente del 33% e 38%: davvero un affare!

Sconto del 20% invece per il televisore Sharp Aquos 4k da 65 pollici con sistema audio Harman Kardon: si tratta di un'offerta davvero allettante per un televisore di alta gamma, che offre inoltre la possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 100 Euro sull'acquisto di prodotti Sonos.

Infine una mini-raccolta di tre prodotti molto interessanti: il kit di videosorveglianza WiFi Netgear Arlo, scontato del 32%, che offre stazione base e due telecamere, l'hub USB C di Azdome che offre ben 9 porte di espansione e slot per la lettura di schede di memoria, e l'altoparlante Bluetooth ZoeeTree S4 con sintonizzatore FM integrato, ideale per rallegrare le giornate primaverili ed estive.