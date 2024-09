Fanatec: cosa ne sarà di prodotti, consegne e supporto? L'azienda fa chiarezza

L'acquisizione di Fanatec da parte di Corsair promette di ridefinire il panorama del sim racing. L'azienda ha sottolineato come sfrutterà l'occasione per migliorare alcuni aspetti cardine per gli acquirenti del brand, fra cui il servizio clienti, la logistica e gli aggiornamenti software.

Corsair ha recentemente annunciato l'acquisizione di Fanatec, marchio di riferimento nel settore del sim racing. L'azienda ha comunicato la notizia attraverso una lettera aperta del CEO di Corsair Gaming, Andy Paul, che ha fatto chiarezza su quello che sarà il futuro di Fanatec su argomenti di cruciale importanza per i fan del brand e delle corse virtuali.

Attraverso l 'operazione, Fanatec si unisce alla famiglia Corsair, mantenendo al contempo la propria identità e autonomia operativa. L'azienda tedesca continuerà a sviluppare e lanciare i propri prodotti, beneficiando però delle risorse e dell'esperienza trentennale di Corsair nel settore gaming. Paul ha voluto rassicurare i clienti Fanatec attraverso una lettera aperta, affrontando le loro principali preoccupazioni e delineando i vantaggi della fusione.

Corsair promette diverse migliorie per Fanatec

Tra i punti chiave emersi, spicca l'impegno di Corsair nel migliorare aspetti cruciali come il servizio clienti, la velocità di consegna e gli aggiornamenti software, aspetti su cui Fanatec ha annaspato in maniera evidente negli ultimi periodi. L'acquisizione da parte di Corsair potrebbe rappresentare una luce alla fine del tunnel, ma forse è ancora troppo presto per cantare vittoria.

Per quanto riguarda l'assistenza post-vendita, vero e proprio tallone d'Achille di Fanatec negli ultimi mesi, Corsair ha dichiarato di voler integrare Fanatec nella propria rete logistica globale con l'obiettivo di offrire un supporto più efficiente e trasparente. Un altro tema affrontato riguarda le garanzie sui prodotti Fanatec: Corsair ha assicurato che onorerà tutte le garanzie esistenti, invitando i clienti a continuare a rivolgersi direttamente al team Fanatec attraverso i canali già in uso. L'azienda garantirà una rapida risoluzione dei problemi durante la fase di transizione, promettendo un costante miglioramento del servizio nel tempo.

Gli aggiornamenti software rappresentano un altro aspetto cruciale su cui Corsair intende concentrarsi: forte della propria esperienza nella gestione di prodotti che combinano hardware e software, l'azienda si è impegnata a ottimizzare questo processo, riconoscendo le criticità passate e promettendo progressi tangibili, seppur graduali. Guardando al futuro, l'ingresso di Fanatec nell'orbita Corsair apre scenari interessanti per il marchio tedesco: l'accesso alle risorse e al know-how di Corsair, sottolinea Paul, si tradurrà in un potenziamento della linea di prodotti Fanatec e in un'espansione della loro disponibilità a livello globale, sfruttando la capillare rete distributiva del gruppo americano.

Andy Paul ha enfatizzato come l'acquisizione non sia finalizzata a stravolgere l'identità di Fanatec, che rappresenta un punto di riferimento per molti appassionati di sim racing. L'azienda, invece, si limiterà a fornire gli strumenti per "far crescere il marchio a nuovi livelli".