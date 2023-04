Endorfy Thock 75% Wireless: una nuova tastiera meccanica per giocatori, con switch (anche) neri

Endorfy Thock 75% Wireless è una tastiera meccanica con fattore di forma ridotto e switch Kailh Box Black o Red, da scegliere a seconda delle abitudini. Fra questi, la principale differenza riguarda la forza che serve per metterli in azione, che è leggermente maggiore nel caso dei Black nell'obiettivo di scongiurare le pressioni accidentali. Allo stesso tempo, sono switch fluidi e reattivi come i Red, e non restituiscono un feedback tattile o uditivo durante la loro corsa.

Il termine Box nel nome, inoltre, indica un ulteriore miglioramento rispetto alla versione base dei Kailh, nei termini di una struttura di sostegno rinforzata per garantire una maggiore longevità (secondo ENDORFY fino a 70 milioni di click). Si tratta di switch che restituiscono un feedback decisamente piacevole: sono più consistenti rispetto ai Red pur mantenendone la linerarità. Questo li rende ottimi anche per la digitazione, oltre che per il gaming.

Nonostante il prezzo ridotto, la tastiera ENDORFY punta a eguagliare la qualità e la robustezza delle migliori tastiere del segmento, con copritasti in PBT realizzati con la tecnologia Double Shot. Inoltre, con questo fattore di forma, si punta a ridurre lo spazio sulla scrivania e a contenere l'ingombro, facilitando di conseguenza i movimenti del mouse. Nella superficie inferiore della tastiera, è stato predisposto un sistema di routing per i cavi per mantenere la scrivania nelle condizioni di maggiore ordine possibile. Per questi motivi, la tastiera Endorfy è quindi l'ideale per chi predilige le soluzioni di gioco con stile minimale. Sulla superficie inferiore della tastiera troviamo, poi, due tipi di piedini, che permettono di scegliere il livello di inclinazione della tastiera, il che si sposa particolarmente bene con le esigenze di chi ama avere la tastiera nella posizione più verticale possibile.

Endorfy parla anche di un processo di costruzione elaborato con due strati separati di polimeri che vengono iniettati nello stesso stampo in modo da evitare un passaggio finale per la rifinitura del copritasto. Il risultato è che la tastiera restituisce una sensazione di robustezza grazie al suo telaio in alluminio rinforzato. Risulta, inoltre, particolarmente gradevole la rotella nella parte in alto a destra, che serve a regolare il volume con un feedback piacevole e la giusta reattività. In questo modo possiamo agire sul volume senza spostare gli occhi dal monitor, mentre premendo la rotella si imposta lo stato di muto.

La tastiera Endorfy, inoltre, è di tipo hot-swap: è, ovvero, in grado di dare la possibilità di cambiare gli switch in maniera immediata, qualora si volesse personalizzarne il funzionamento. Supporta, infatti, tutti i modelli di switch, a patto che siano a 3 o 5 pin. Inoltre, la Endorfy Thock 75% offre tre opzioni di connessione al PC, al tablet o allo smparthone, ovvero tramite Bluetooth o Wi-Fi sulla banda da 2,4 GHz o, ancora, tramite il più classico cavo USB-C per gli utenti più tradizionalisti.

Per selezionare la modalità di funzionamento basta spostare lo switch che si trova nella parte destra della tastiera. Qualora la si volesse connettere tramite cavo USB basta inserirlo nell'apposito alloggiamento, congegnato per mantenere il cavo più stabile e in ordine possibile. Poi, spostare lo switch laterale verso la posizione in alto. Nel caso di connessione Wi-Fi, invece, bisogna servirsi del piccolo dongle incluso nella confezione.

L'illuminazione di questa tastiera è di tipo ARGB (Addressable RGB), e quindi i suoi LED possono accendersi di colori diversi e possono essere personalizzati sulla base del singolo tasto. Ci sono vari preset a disposizione, mentre le regolazioni possono essere effettuate sia tramite il software fornito a corredo che tramite combinazioni di tasti fisici, qualora non si volesse installare alcunché.

Il software permette di effettuare personalizzazioni più in profondita cambiando, ad esempio, il polling rate della connessione USB. Si possono modificare gli effetti di illuminazione: ad esempio, decidendo la velocità e la direzione delle rotazioni, ma anche la funzione di ogni singolo pulsante impostando il click destro o sinistro del mouse su un dato tasto, o una funzione multimediale o di sistema, come ad esempio lo spegnimento del PC. Si possono anche registrare macro complesse, comprensive di combinazioni di pulsanti della tastiera e di movimenti del mouse, con i relativi ritardi. Il tutto in maniera molto semplice.

In definitiva, per quanto visivamente molto spartano, il software messo a disposizione da Endorfy è efficace e permette di realizzare una moltitudine di personalizzazioni, sia estetiche per quanto riguarda l'illuminazione, sia più pratiche, potendo configurare praticamente ogni funzione così come delle macro anche piuttosto complesse.

Quanto a Endorfy, si tratta di un'azienda polacca finanziata dal gruppo Cooling Sp. z o.o., che conta circa 100 dipendenti ed è in crescita. Principalmente si occupa di soluzioni di dissipazione, ma il suo catalogo prevede una gamma completa di prodotti come gli alimentatori, tastiere, mouse, sedie gaming e altro ancora.

Tirando le somme su questa Thock 75% Wireless, si tratta di una soluzione interessante almeno da tre punti di vista. Per le dimensioni compatte, innanzitutto, che vanno incontro alle esigenze di coloro che amano mantenere ordinata e pulita la postazione di gioco. Per il prezzo contenuto, trattandosi di una soluzione wireless, tenendo conto che durante le nostre prove non abbiamo riscontrato alcun problema di connessione o di latenza. E poi sono interessanti anche gli switch Black che restituiscono un feedback solo in parte similiare a quello dei Red, caratterizzandosi per una resistenza maggiore.

Anche il software, tutto sommato, può essere promosso, così come la rotella per la regolazione del volume e l'illuminazione RGB. Lo scoglio più grande resta quello del layout, visto che la Thock 75% è per ora disponibile solo con layout Usa. Da Endorfy, tuttavia, ci garantiscono che è in arrivo la versione con layout italiano.