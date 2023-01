Corsair presenta la sedia gaming TC100 RELAXED

Corsair ha presentato la nuova sedia gaming TC100 RELAXED, che si caratterizza per una superficie di seduta più ampia e punti di contatto ergonomici. Inoltre, vanta un design moderno ispirato ai sedili delle auto da corsa ed è disponibile con un rivestimento in soffice tessuto oppure in morbida similpelle.

Abbiamo spessa imbottitura e larghezza confortevole di 375 mm. La sedia TC100 RELAXED è inoltre dotata di un meccanismo che ne permette la reclinazione in avanti oppure all’indietro. Non mancano il cuscino lombare rimovibile in gommapiuma ad alta densità e il cuscino cervicale in memory foam.

La struttura in acciaio con sistema di sollevamento a gas di classe 4, che consente di regolare l’altezza del sedile fino a 100 mm, è pensata per garantire versatilità. Inoltre, qualora si volesse adottare una postura più rilassata, lo schienale reclinabile può essere inclinato dai 90º ai 150°. Infine, i braccioli della TC100 RELAXED sono regolabili in altezza e anche lateralmente, per consentire di trovare la posizione ideale per le braccia.

Corsair TC100 RELAXED si può acquistare sul sito ufficiale di Corsair per € 219,90.