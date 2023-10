Corsair conferma la tradizione delle sue tastiere meccaniche da gioco con K70 Core

Corsair K70 Core è una tastiera meccanica basata sugli switch Corsair Red per un compromesso tra l'uso in gioco e la digitazione. Al tempo stesso meraviglia per la silenziosità e l'efficienza. Gli switch su cui è basata, infatti, sono racchiusi all'interno di due strati di schiuma fonoassorbente per un suono di digitazione da una parte piacevole e che allo stesso tempo non disturba chi ci sta intorno.

La tastiera vanta anche illuminazione RGB configurabile sulla base di ogni singolo tasto, come al solito quando si tratta di Corsair tramite il software iCUE. Inoltre, dispone di cinque profili che ci consentono di salvare, oltre alle impostazioni RGB, anche macro di pulsanti.

Sulla parte in alto a destra della K70 Core, invece, campeggia una voluminosa rotella in forma cilindrica, ideale per poter regolare il volume al volo e con precisione. Come impostazione di default, la rotella, che nel software viene definita quadrante di controllo, permette di regolare l'intensità della retroilluminazione, ma può essere associata ad altre funzioni, così come qualsiasi altro pulsante della tastiera.

Ci sono anche quattro pulsanti multimediali, che ci permettono di controllare agevolmente i contenuti musicali o i video, ma che possono a loro volta essere personalizzati, sempre con iCUE.

Parliamo di una tastiera robusta con la superficie in alluminio, capace di garantire da una parte una certa stabilità e dall'altra piacevolezza estetica. Lo stesso si può dire dei keycap, resistenti e solidi, in ABS. La base a contatto con la superficie d'appoggio, invece, è in plastica. La K70 Core non è una tastiera wireless, avrà quindi bisogno di una connessione USB. Si connette al sistema tramite un cavo da 1,8 metri con connessione da una parte (quella della tastiera) USB-C e dall'altra USB-A.

Come ci hanno abituato le tastiere Corsair, funziona in due modalità: Software e Hardware. Nel primo caso sarà gestibile tramite iCUE, come abbiamo detto, ma le regolazioni possono essere effettuate anche tramite combinazioni di pulsanti, per coloro che non vogliono installare il software (che comporta sempre un certo consumo di memoria, il che può essere un problema sui portatili e sulle configurazioni con poca memoria).

Tramite le combinazioni di pulsanti (che si realizzano tramite il tasto FN), si può aumentare o ridurre la luminosità dell'illuminazione, cambiare il profilo o la modalità di funzionamento della rotella, così come controllare i contenuti multimediali.

Il software, però, permette di eseguire regolazioni più profonde. Tra le tante cose, tutti i pulsanti di questa tastiera possono essere configurati liberamenti e associati ad azioni o funzioni specifiche. Si possono programmare anche gli effetti di illuminazione: sulla base del singolo tasto, come abbiamo detto, ma anche in modo da realizzare veri e propri effetti artistici. Fra le opzioni più specifiche, il software permette anche di modificare il polling rate e aggiornare il firmware della tastiera. È poi molto interessante il fatto che questa tastiera sia compatibile con le console di ultima e penultima generazione delle linee PlayStation e Xbox.

Corsair K70 Core debutta nel mercato europeo al prezzo di € 99,99. Si tratta di una soluzione onesta, molto meno costosa rispetto a certe tastiere meccaniche wireless, una prerogativa che solo in certi casi può risultare effettivamente utile ma che aumenta a dismisura il prezzo. Inoltre, conferma la tradizione della linea K70 e la cura che Corsair dedica nella realizzazione delle sue tastiere da gioco, probabilmente i prodotti migliori nel catalogo dell'azienda.