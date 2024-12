Cooler Master e Simucube insieme: la 'nuova' base promette sim racing senza compromessi

Cooler Master e Simucube, azienda rinomata per le sue basi force feedback e gli accessori per il sim racing, hanno unito le forze per creare Cooler Master x Simucube 2 Pro, una base volante direct drive di fascia alta destinata a rendere felici gli amanti dell'esperienza di guida virtuale domestica.

L'accessorio, nato da uno dei prodotti più amati dagli appassionati "enthusiast" della categoria, è progettato per colmare il divario tra il sim racing amatoriale e quello professionale, offrendo agli appassionati la possibilità di sperimentare un feedback realistico e una risposta immediata, paragonabili a quelli utilizzati dai piloti professionisti per affinare le proprie abilità.

Cooler Master si allea con Simucube, e nasce CM x Simucube 2 Pro

Cooler Master x Simucube 2 Pro si caratterizza per la presenza di un motore brushless ad alta coppia, capace di catturare e trasmettere ogni minimo dettaglio della fisica di guida. Dalle vibrazioni del manto stradale alle forze G nelle curve più strette, passando per i sottili segnali che indicano una perdita di aderenza, ogni aspetto dell'esperienza di guida viene riprodotto con una grande precisione. La collaborazione tra le due aziende ha permesso di integrare il sistema DynX di Cooler Master, progettato per adattarsi a qualsiasi posizione di guida, con i profili True Drive Paddock di Simucube.

Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer di Cooler Master, ha sottolineato l'importanza di questa partnership:

"La nostra collaborazione con Simucube rappresenta un passo significativo nel mondo del sim racing. Abbiamo lavorato con i migliori prodotti e professionisti del settore per offrire una connessione autentica con l'esperienza di guida".

Sul fronte delle specifiche tecniche, abbiamo numeri capaci di far sorridere anche gli appassionati più esperti: 25Nm di coppia massima e uno slew rate di 8Nm/ms, insieme a un encoder a 22-bit per trasmettere al volante ogni minimo dettaglio della simulazione della corsa in maniera precisa e fulminea. Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di accedere a una libreria online di profili autentici attraverso il True Drive Paddock di Simucube, che puntano a replicare le sensazioni uniche di diversi tipi di veicoli e sono personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile di guida. La costruzione robusta, realizzata con materiali di alta qualità, garantisce la durabilità del dispositivo anche durante sessioni di gara intense e prolungate.

L'integrazione con i principali software e piattaforme di sim racing è stata curata nei minimi dettagli per assicurare un'installazione semplice e un'esperienza senza interruzioni. Inoltre, gli aggiornamenti software regolari promettono di mantenere il dispositivo al passo con le ultime innovazioni del settore. Pekka Mäki-Kuutti, Direttore Commerciale di Simucube, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: "Quando Cooler Master ci ha contattato, abbiamo subito riconosciuto un'opportunità unica: portare la nostra tecnologia a un pubblico più ampio grazie alla loro presenza globale e unire le forze per introdurre innovazioni rivoluzionarie nel mondo del sim racing".

Cooler Master x Simucube 2 Pro è disponibile da oggi sulla piattaforma Direct-to-Consumer di Cooler Master e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo consigliato di 1450€ per l'utente finale. Si tratta chiaramente di un prodotto di qualità assoluta che si rivolge a sim racer esigenti che cercano una connessione autentica e immediata con l'esperienza di guida virtuale, offrendo un feedback reattivo in tempo reale già testato e approvato dai piloti più esperti. Al prezzo della base, chiaramente, bisogna aggiungere la parte restante degli accessori, fra cui un volante e una pedaliera, insieme - raccomandatissima - a una postazione fissa per la guida virtuale. Il prezzo finale del "simulatore", includendo anche PC e (più) monitor o visore VR, sarà immancabilmente molto, molto più elevato.