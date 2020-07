BenQ EX2780Q: perché è un ulteriore passo avanti nell'esperienza audiovisiva per il gaming

Il nuovo monitor BenQ EX2780Q offre un display da 27 pollici con pannello IPS, insieme alle tecnologie HDRi e FreeSync. In particolare, la tecnologia HDRi sviluppata da BenQ gestisce un controllo intelligente della luminosità con l'obiettivo di mostrare dettagli nitidi e realistici anche nelle aree scure dell'immagine, offrendo allo spettatore una chiarezza visiva decisamente migliore di ciò che accade.

Parliamo di un pannello a risoluzione nativa WQHD (2560 x 1440 pixel) nel formato 16:9. Offre un sistema audio integrato con altoparlanti che si caratterizzano per un sofisticato color bruno metallico. Il BenQ EX2780Q è adatto a un’ampia gamma di videogiochi per console e garantisce l’intrattenimento video ideale grazie al supporto del formato 24P.

Il nuovo arrivato nel segmento gaming BenQ ha un angolo di visione orizzontale e verticale di 178° e copre il 95% dello spazio colore DCI-P3. Funziona con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e con la tecnologia AMD FreeSync integrata, che assicura in ogni momento un gioco fluido e senza distorsioni.

Dotato di telecomando

Il BenQ EX2780Q mette a disposizione varie modalità di visione, gestibili anche tramite il telecomando fornito a corredo. Visual Edge è particolarmente indicato per quei contenuti con ricorrente presenza di effetti visivi ottimizzati, mentre Black eQualizer garantisce chiarezza dei dettagli anche nelle aree più scure, molto frequenti soprattutto negli sparatutto in prima persona. La funzionalità Color Vibrance offre anche la possibilità di regolare con precisione l'intensità del colore e di adattare l'immagine alle esigenze specifiche dei diversi tipi di gioco.

I tasti di scelta rapida del telecomando consentono di gestire in modo semplice e veloce le modalità d’immagine. Questo vale anche per la modalità HDRi, le funzionalità Eye-Care o le modalità dedicate ai giochi specifici. Tramite il telecomando si può controllare anche il volume degli altoparlanti. Fornito con il monitor, quando non viene utilizzato, il telecomando può essere riposto in una nicchia pratica ed elegante alla base del display.

BenQ EX2780Q è uno schermo quasi completamente privo di cornice e per questo è l'ideale per l'uso con più monitor affiancati. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, troviamo porte per HDMI, DisplayPort e ingresso jack per le cuffie, oltre a un'interfaccia USB-C (One Cable Connectivity).

Gli altoparlanti integrati di BenQ EX2780Q

All'interno di BenQ EX2780Q si trovano gli altoparlanti TreVolo 2.1 (2x2 watt + 5 watt subwoofer), che supportano cinque scenari audio (Rock/Party, Cinema, Dialogue/Vocal, Pop/Live eGame).

Grazie alle tecnologie Low Blue Light e FlickerFree comprese nel pacchetto di funzionalità Eye-Care BenQ, l’EX2780Q riduce significativamente l'affaticamento della vista e tutela attivamente gli occhi, anche durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia BrightnessIntelligence Plus regola poi automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alla luce ambientale durante l'utilizzo, migliorando l'esperienza visiva. L'utente può inoltre inclinare il display da -5 ° a +15 °, adattandolo in modo ottimale alla propria postazione.

Altri dettagli si trovano sul sito di BenQ.

Specifiche tecniche - BenQ EX2780Q