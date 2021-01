Asus presenta ROG Rapture GT-AXE11000, arrivano i router Wi-Fi 6E

Asus ha annunciato ROG Rapture GT-AXE11000, un router basato sul recente standard Wi-Fi 6E (802.11ax). La tecnologia Wi-Fi 6E, che assicura pieno supporto a tutti i dispositivi wireless esistenti, trae massimo beneficio dallo spettro radio nella frequenza dei 6 GHz, garantendo un grande incremento della larghezza di banda e aggiugendo fino a sette bande di frequenza da 160 MHz alle due già messe a disposizione dal Wi-Fi 6.

Fra gli altri vantaggi dello standard Wi-Fi 6E c'è il fatto che la banda a 6 GHz opera senza la funzione Dynamic Frequency Selection (DFS), affinché i dispositivi possano connettersi istantaneamente senza incappare nei ritardi imposti dalla DFS. Nella frequenza standard a 5 GHz in Wi-Fi 6, i canali a 160 MHz devono operare necessariamente utilizzando la DFS, che può rallentare il processo di collegamento o riconnessione alla rete wireless.

Fra le caratteristiche del nuovo router di fascia alta di Asus riscontriamo una velocità Wi-Fi combinata fino a 11 Gbps e aggregazione WAN a 2 Gbps e WAN/LAN a 2,5 Gbps per streaming a banda larga in 4K/8K in reti densamente popolate. Per quanto riguarda la larghezza di banda Wi-Fi, il router mette a disposizione 1148 Mbps sulla banda a 2,4 GHz, 4804 Mbps sulla banda a 5 GHz e 4804 Mbps sulla banda a 6 GHz. GT-AXE11000 dispone anche della funzione di aggregazione WAN per raggiungere velocità di connessione a Internet fino a 2 Gbps.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000 è inoltre equipaggiato a una CPU quad-core a 64 bit da 1,8 GHz assistita da 1 GB di RAM per consentire l'elaborazione parallela durante la gestione dei dati generati da più dispositivi ad alte prestazioni. Per ridurre la perdita di potenza e massimizzare la copertura, gli ingegneri di Asus ROG hanno minimizzato la distanza tra i connettori della scheda madre e le antenne. Il nuovo design dell'antenna ottimizza la potenza del segnale che si diffonde in ogni direzione e ciascuna delle otto antenne è ben isolata da quelle vicine, con particolare attenzione alle quattro antenne dedicate alla frequenza a 6 GHz.

Troviamo anche funzioni software avanzate che includono Triple-Level Game Acceleration, VPN Fusion, ASUS AiMesh e ASUS AiProtection Pro per il controllo della rete durante il gaming. Il nuovo router Asus ROG include una Gaming Port dedicata che assegna un'alta priorità a qualsiasi dispositivo cablato a essa collegato, assicurando che i dati trasferiti su questa connessione abbiano sempre la precedenza: questo abbassa i valori di ping e riduce la latenza di gioco.

Game Boost è un QoS adattivo che consente ai giocatori di attribuire all'interno della rete la priorità ai pacchetti in transito che sono riferiti ai giochi. GT-AXE11000 include inoltre una prova gratuita di 90 giorni di Outfox per assicurare una connessione più veloce e stabile al server del gioco. GT-AXE11000 supporta anche ASUS AiMesh, che permette ai gamer di creare il proprio sistema Wi-Fi mesh all'interno della casa così collegarsi con gli altri router AiMesh compatibili, il tutto con roaming senza interruzioni, funzioni sincronizzate e controllo centralizzato.

GT-AXE11000 include infine il servizio AiProtection Pro gratuito a vita, una soluzione per il networking protetto da livelli di sicurezza professionali garantiti da Trend Micro e che protegge tutti i dispositivi nella rete. Gli aggiornamenti automatici periodici sono messi a disposizione con regolarità per garantire che la rete sia sempre aggiornata.

I benefici di Wi-Fi 6

La combinazione delle tecnologie OFDMA e MU-MIMO di Wi-Fi 6 migliora l'efficienza e la capacità della rete fino a quattro volte rispetto a WiFi 5 (802.11ac), con in più una efficienza superiore in ambienti multi-dispositivo. Wi-Fi 6 dispone anche della funzione denominata "Target Wait Time" con programma le trasmissioni di dati al fine di consentire a particolari tipi di dispositivi, come i sensori IoT, di rimanere in standby per periodi più lunghi e, di conseguenza, riducendo il consumo energetico del device stesso, con il risultato di ottenere una durata della batteria notevolmente migliorata.

Altri dettagli sul nuovo Asus ROG Rapture GT-AXE11000 si trovano sul sito ufficiale di Asus.

Asus ROG Rapture GT-AXE11000 - specifiche tecniche

Di seguito le specifiche complete del nuovo router Asus ROG: