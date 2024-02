Astro A40 TR + MixAmp Pro a 149: qualità massima per i giocatori e per chi è interessato al suono posizionale

Gli appassionati di soluzioni audio avanzate e i giocatori più esigenti sanno bene che questo non è un prezzo convenzionale. Per 149,99€ le Astro A40 TR + MixAmp Pro rappresentano una soluzione super interessante, anche perché normalmente queste cuffie, abbinate all'amplificatore, gravitano su un prezzo di circa 100 euro superiore.

Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro è un bundle specificamente ottimizzato per i giocatori. Questo vuol dire che offre un suono surround di primo livello, con ottime prestazioni soprattutto per quanto riguarda l'audio posizionale. Allo stesso tempo, questo è sfruttabile per quei contenuti di intrattenimento, come film d'azione e musica, che puntano sull'audio posizionale, con ottimi risultati. Queste cuffie offrono una qualità eccellente anche nella registrazione e nella riproduzione della voce, servendosi di un microfono molto preciso.

Parliamo di una soluzione in grado di poter essere personalizzata in profondità nell'equalizzazione grazie al software fornito a corredo e che si avvale di una struttura comoda e robusta che abilita sessioni di gioco prolungate. Inoltre, le Astro A40 TR sono compatibili con la maggior parte delle piattaforme di gioco, con le console PlayStation e Xbox oltre che con il PC.

Elemento distintivo di questa soluzione è la peculiare gestione del virtual surround 7.1, ma vi rimandiamo a questo indirizzo per la recensione completa.