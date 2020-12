AOC Agon AG493UCX: nuovo monitor super-wide 32:9 da 49 pollici

L’AGON AG493UCX da 49" (124 cm) con aspect ratio di 32:9 è un monitor pensato per stuzzicare il palato dei giocatori. Con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta dell'immagine in movimento (MPRT) di un solo millisecondo (4 ms GtG), il nuovo monitor di AOC vanta una risoluzione di 5120x1440 pixel. Parliamo di un pannello VA curvo con una curvatura di 1800R (raggio di 1,8 m).

FreeSync Premium Pro di AMD elimina problemi di stutter e tearing e offre una bassa latenza anche con HDR abilitato. Rispetto a una configurazione a doppio monitor, in cui le cornici, per quanto sottili possano essere, si trovano inevitabilmente al centro dell'attenzione, l'AG493UCX offre uno spazio sullo schermo senza interruzioni.

Gli utenti possono anche dividere a metà lo schermo grazie alla modalità Picture by Picture, che mostra due diverse sorgenti in 16:9 affiancate. Oltre alla modalità Picture by Picture, il monitor offre lo switch KVM per più sorgenti di ingresso e connettività USB-C. Lo switch permette di utilizzare la stessa combinazione di mouse e tastiera per due PC. L'AG493UCX è predisposto anche per l'ingresso del display USB-C (tramite la modalità DP Alternate) e, ad esempio, può fornire 65W tramite l’USB-C Power Delivery a un laptop collegato.

Il pannello VA produce un rapporto di contrasto nativo di 3000:1, una luminosità massima di 550 nit, 121% di sRGB, 90% di AdobeRGB e 90% di copertura della gamma DCI-P3 e offre angoli di visione di 178/178°. Abbiamo certificazione DisplayHDR 400 VESA. Ecco il resto delle caratteristiche tecniche.

Supporto robusto da 100 mm di altezza, regolabile a -3.5/13.5° di inclinazione e orientabile di -15.5/15.5°

2x speaker da 5W

2 HDMI 2.0 e 2 DP 1.4 inputs

3-porte USB 3.1 hub con input USB-C (video e power delivery da 65W)

Contatore di fotogrammi FPS e Dial Point (reticolo overlay)

3 modalità personalizzabili dall'utente, in totale 6 modalità di gioco per diversi generi

Tecnologia FlickerFree e modalità Low Blue

Un nuovo, elegante OSD e OSD software (AOC G-Menu)

Il monitor AOC AGON AG493UCX sarà disponibile in Europa a partire da dicembre 2020 ad un prezzo consigliato di €1.089. Va in diretta competizione con la soluzione Odissey QLED di Samsung.