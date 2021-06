Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte gaming (portatili, monitor, cuffie, mouse e sedie)

È partito l'Amazon Prime Day 2021. Credeteci: ci sono tantissime offerte per cui vale la pena di fare un giro su Hardware Upgrade. Prodotti che non erano in sconto da mesi, altri con prezzi mai visti, il tutto in numerose categorie merceologiche ma soprattutto quelle che riguardano la tecnologia. Se state pensando a portatili, monitor, cuffie, mouse e sedie o si acquista adesso o non sarà più conveniente farlo per molto tempo!

TUTTI I VIDEOGIOCHI IN OFFERTA

Accessori, portatili, monitor, mouse e sedie e cuffie gaming in offerta

Guardate la configurazione di questo super portatile gaming Lenovo Legion 5, con il processore AMD Ryzen 7 4800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e display da 120 Hz. Unica controindicazione? Manca Windows. Ma potete rimediare facilmente spendendo meno di 20 Euro!

Uno degli acquisti più ricorrenti in assoluto di questo Prime Day 2021 è il monitor gaming LG UltraGear 27GN800. Come mai tanto interesse? Semplice, specifiche da urlo per questo prezzo: ovvero refresh rate da 144 Hz, risoluzione di 2560x1440 pixel, G-Sync e supporto HDR 10.

Altri monitor stra-consigliati!

Altro portatile decisamente interessante, stavolta HP - Gaming Pavilion con 200 Euro di sconto!

Ottimo Acer Nitro in offerta!

Anche MSI non scherza con le offerte per il Prime Day, con alcuni portatili dotati di GeForce RTX.

3 cuffie iconiche per il mondo gaming, da Logitech, Hyper X e Astro Gaming a prezzi incredibili per l'Amazon Prime Day 2021.

Super sconto anche per il bellissimo volante Logitech G29.

Ecco i migliori mouse gaming per il Prime Day da Logitech, Razer e SteelSeries.

Ecco le sedie gaming più convenienti: bellissime in particolare la Corsair T3 e la Razer Iskur.

Il controller Razer Kishi per i giochi Android va in sconto per il Prime Day.